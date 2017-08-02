Памфилова обвинила Ройзмана во лжи и политической нечистоплотности

Москва, , 12:48 — REGNUM Заявления экс-кандидата в губернаторы Свердловской области от партии «Яблоко» Евгения Ройзмана о якобы непроходимости муниципального фильтра глава ЦИК Элла Памфилова назвала ложью, передает корреспондент ИА REGNUM 2 августа. Ройзман, по ее словам, даже не открыл избирательного счета.

«Вот вам бомба, сенсация: человек, который идет на выборы, не сделал самого главного — не открыл счета», — сказала Памфилова. «Все остальные действия — очевидно, что это просто ложь», — отметила глава ЦИК.

В этой связи Памфилова предупредила, что «официальное заявление «Яблока» по этому поводу максимально политически нечистоплотное».

«Миф первый — что фильтр совсем непроходим. Миф второй — что действующие кандидаты во власти забрали все подписи (муниципальных депутатов) и ничего не осталось», — пояснила Памфилова.

«Вот вам реальная ситуация: надо было в 55 муниципальных районах Свердловской области набрать, и 72−73 (района) были свободными», — продолжила она.

Если Ройзман хотел участвовать в выборах, «надо было поездить и поговорить, пообщаться (с муниципальными депутатами), тогда уже был бы реальный факт: отказал кто-то или нет», указала Памфилова.

Глава ЦИК напомнила: по итогам представления кандидатами листов с подписями в свою поддержку установлено, что 619 депутатов и глав муниципальных районов, представляющих 72 района или округа из 73 имеющихся в области, не поставили свои подписи в поддержку ни одного из кандидатов в губернаторы.

Ройзман 18 июля публично отказался от дальнейшего участия в выборах и призвал к их бойкоту. Свое заявление он обосновал претензиями к муниципальному фильтру.

Выборы губернатора Свердловской области намечены на 10 сентября.

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