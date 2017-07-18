«Не набрать. И всё»: Муниципальный фильтр не пустил Ройзмана на выборы

Екатеринбург, , 16:22 — REGNUM Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о том, что не может собрать необходимое количество подписей для прохождения муниципального фильтра на выборах губернатора Свердловской области, после чего заявил об их «нелегитимности». Об этом глава Екатеринбурга сообщил журналистам в ходе пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Ройзман заявил, что местное отделение «Яблока» затянуло его выдвижение, а в это время якобы все подписи депутатов муниципалитетов и городских округов Свердловской области (порядка 1500 представителей) были «распределены».

"Главы городов и руководители округов приглашали всех депутатов, ну и депутаты отдавали все подписи. На тот момент, когда я вышел на сбор подписей их уже не оставалось математического числа до нужного. Мало того, они умудрились выбрать, значит по правилам мне надо выбирать 126 подписей, более 5% превышать нельзя, то есть 132 из них 18 должно быть сельских депутатов — их уже не было. Поэтому я довёл эту ситуацию до конца, там уже ничего нет. Не набрать. И всё. Эта история закончилась», — заявил глава Екатеринбурга.

Также он заявил о том, что назначаемые главы муниципалитетов и депутаты, сдающие декларации о доходах, якобы находятся в зависимости от губернатора. Евгений Ройзман считает, что фальсификация выборов произошла уже на старте кампании, и призвал бойкотировать выборы губернатора Свердловской области.

«Я считаю, что эти выборы надо бойкотировать, и я призываю к этому всех здравомыслящих людей, своих сторонников — эти выборы надо бойкотировать, во всяком случае, до отмены муниципального фильтра. Вот это то, что я хотел вам сказать», — подытожил Евгений Ройзман.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Свердловской области состоятся 10 сентября 2017 года в единый день голосования. На данный момент свои кандидатуры выдвинули Иван Волков от «Российского общенародного союза», Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Константин Киселёв от партии «Зелёных», Виктор Костромин от партии «Народ против коррупции», Олеся Красномовец от «Патриотов России», Евгений Куйвашев от «Единой России», Алексей Парфёнов от КПРФ, Евгений Ройзман от «Яблока», Дмитрий Сергин выдвинут «Российской партией пенсионеров за социальную справедливость» и Игорь Торощин от ЛДПР.

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