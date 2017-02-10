Мэрия Екатеринбурга выделит миллионы на поиски причин грязи в городе

Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который сможет определить источники и причины загрязнения города. Соответствующий тендер был размещён на сайте госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно размещённым 9 февраля документам, на эти цели из городского бюджета будет выделено 1,89 млн рублей. Заявки можно будет подавать с 13 февраля до 6 марта 2017 года. Победитель должен будет отобрать не менее сотни проб снега, грунта и пыли на дорогах, во дворах и на парковках, а исследование должно быть проведено посезонно, с последующим представлением итогового отчёта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблема загрязнения Екатеринбурга стоит в городе на протяжении нескольких последних лет. В результате некоторые местные жители иронично называют город — «Грязьбург».

Так, ещё весной 2014 года, горожане жаловались на плохую уборку улиц и на то что Екатеринбург буквально утопает в грязи. В прессе появилось множество публикаций о неудовлетворительном состоянии улиц. Это активно обсуждалось в социальных сетях, причём участие в этом принял тогда и глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Он на сообщение одного из пользователей Twitter о том, что город «утопает в грязи… но мэру с сити-менеджером, похоже, наплевать», ответил: «В душе у тебя грязь».

Весной 2015 года в Общественной палате Свердловской области было создано движение за чистоту в городе — «Нет Грязьбургу». Общественники жаловались на плохую уборку улиц городскими властями и требовали ответить, как именно расходует 2,5 млрд субсидий на благоустройства города мэрия Екатеринбурга. В свою очередь в администрации во всём обвинили подрядчиков, которые имеют действующие контракты на уборку улиц Екатеринбурга, но подходят к выполнению обязанностей безответственно и не справляются с ними.

Весной 2016 года жалоб на уборку улиц не убавилось, и в мае прошлого года Евгений Ройзман направил письмо в УрО РАН с техническим заданием по исследованию городской грязи. Тогда в пресс-службе мэрии подтвердили, что исследования городской среды должны содержать общий обзор по Екатеринбургу с учетом климатических особенностей и сезонных колебаний, рельефа местности, оценку уровня загрязнения территории города, а также уровня загрязнения воздуха. Само исследование планировалось провести в течение одного года — сезонным методом. Однако в прошлом году средств на выполнение данных работ не поступило, а поступили они только в текущем году, после чего и был объявлен тендер, уточнили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Более того, в адрес городских властей были нарекания и по уборке снега в зимний период. Так, в декабре 2016 года прокуратура Свердловской области требовала отчёты мэрии по схеме уборок городских улиц, так как в ходе весенней проверки надзорное ведомство установило многочисленные нарушения. Прокуратура неоднократно вносила представления администрации Екатеринбурга, но по словам прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова, проблема не только в плохой уборке снега, но и в обработке улиц вредными реагентами, сообщало «Уралинформбюро».

Напомним, что ранее в мэрии заявляли о том, что основной источник грязи в городе — это мусор со стройплощадок и из-за города, который разносят колёсами машины по дорогам Екатеринбурга, а также сами автомобили, являющиеся источником загрязнения технической грязью дорог и воздуха. В свою очередь, урбанисты заявляли, что грязь весной возникает с неверно организованных газонов, которые не укрыты листвой, а также из-за таяния не вывезенного снега, плохой работы или отсутствия ливневой канализации.

И пока в администрации выделяют средства на исследования причин и источников загрязнения Екатеринбурга, горожане готовятся к предстоящей весенней распутице и грязным дорогам. Так как вряд ли ситуация в текущем году будет сильно отличаться в лучшую сторону по сравнению с прошлыми.

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