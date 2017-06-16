Во время прямой линии с президентом РФ Владимиру Путину задали очень много серьёзных, острых и злободневных вопросов. В том числе ряд вопросов поступил от жителей сибирских регионов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Проблемы и чаяния сибиряков

В самом начале прямой линии по видеосвязи в прямой эфир вывели Алёну Остальцову из Иркутской области. Она рассказала, что уже год работает учителем начальных классов в городе Шелехов. Всё это время она получает зарплату в размере не более 16,5 тысячи рублей в месяц. Жительница Шелехова задала вопрос, почему такие маленькие зарплаты у учителей: «Как существовать на эти деньги?»

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Также во время прямой линии Путину поступил звонок из Забайкальского края. К президенту обратилась жительница Оловяннинского района Наталья Калинина. Она рассказала, что до сих пор остаётся без жилья после того, как в апреле 2015 года полностью сгорело село Шивия. Жильё ей предоставляли, но оно оказалось непригодным для проживания. Калинина — мать-одиночка.

«Куда я только ни обращалась, но все инстанции занимаются только отписками. Наша районная администрация только разводит руками», — сказала она, попросив президента помочь получить нормальное жильё.

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Владимир Новиков из города Ужур (Красноярский край) спросил у Путина, обманывали ли его когда-нибудь, и какие меры он предпринимал к обманщикам. Красноярский край обратил на себя внимание ещё и тем, что большое количество «лайков» набрал следующий пост с хештегом «СмотрюЛинию»: «Красноярцы ждут, когда начнётся переселение из хрущёвок. Если в Москве что‑то не нравится, проведите эксперимент у нас».

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Ещё один вопрос из Сибири прозвучал от предпринимателя из Новосибирска Александра Кычакова. Он пожаловался на высокие кредитные ставки.

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И, наконец, ещё один «сибирский» вопрос поступил вновь из Иркутской области, от жителей острова Ольхон на Байкале. Дело в том, что несколько лет назад в России существенно ужесточили природоохранное законодательство, и водоохранная зона Байкала теперь распространяется на десятки километров вглубь, и люди говорят, что если дословно выполнять закон, то им вообще больше ничего нельзя делать. Для местного населения эта проблема оказалась очень острой.

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В случае с сибиряками (и не только) прямая линия оказалась весьма эффективным инструментом для решения проблем людей. Конечно, в случае с островом Ольхон о полном решении пока говорить нельзя, так как это требует изменений в законодательстве, но, по крайней мере, ситуация сдвинулась с мёртвой точки, о ней услышали и узнали по всей России. В этот же день (можно сказать — незамедлительно) последовала реакция от властей и надзорных органов.

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Живой отклик

«Я внимательно смотрел прямую линию с начала до конца. Фактически перед нашими глазами разворачивалось реальное масштабное полотно нашей жизни, картина России. Люди несли свою боль, страдание, переживания, Путин хорошо слышал их и понимал. Реальный лидер общался с реальной страной — люди получали живой отклик», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политический аналитик Павел Клачков.

«Меня особенно заинтересовали ситуации, когда упоминался Красноярский край. А он упоминался несколько раз. В частности, высветился популярный вопрос о том, что если в Москве не хотят реновацию, то давайте проведем её в Красноярске. Он набрал много «лайков» и перепостов. Красноярский край был очень активен. Это говорит о том, что народ здесь не спит, он верит и надеется на президента», — считает эксперт.

По словам Павла Клачкова, эффект от прямой линии есть всегда, эти проблемы отслеживаются, решаются: «Уже есть реакция критикуемых губернаторов. Воробьев ответил о проблемах с мусором в Балашихе, Потомский из Орловской области ответил, Забайкальский край, ХМАО, Ставропольский край. Все поднятые вопросы не остаются без ответа, а решаются системно, это некий образец, срез типовых ситуаций, которые есть во многих регионах. На примере одного слабого места можно будет потом решать эту проблему системно».

«Если обобщать, мне понравилось, как Владимир Путин сказал, что рост доходов граждан страны является главной задачей. Это девиз нового политического цикла, в который мы постепенно входим. Потому что прямая линия сейчас уже обязательно рассматривается в контексте надвигающихся неуклонно президентских выборов. Это очень хороший лозунг — рост доходов граждан страны. Таким образом, нельзя сказать, что эта прямая линия разбита на отдельные части, здесь как раз, наоборот, видится системный подход, системная работа. Указывается губернаторам, где их слабое место, где надо усилить позиции. И затем это уже можно рассматривать как стратегический подход. Из стратегических моментов отмечу, что был сделан акцент на развитии Арктики, что актуально для Красноярского края», — подытожил политаналитик.

Новосибирский политолог Сергей Бирюков согласен с тем, что жители Сибири во время прямой телефонной линии с президентом России действительно озвучили целый ряд серьезных проблем.

«При этом большинство из описанных ими ситуаций должны разрешаться на уровне даже не региональных властей, а органами местного самоуправления. Что, очевидно, выходит за рамки компетенции главы государства и является сферой ответственности различных территориальных управленческих структур. Подобная ситуация говорит, на мой взгляд, о фактическом отсутствии у многих из числа региональных и местных функционеров каналов обратной связи с населением, для которого они формально работают. Прямая линия с президентом, очевидно, не имеет и не может иметь своей целью решение проблем текущей жизни рядовых граждан. То, что она действительно высветила, — необходимость усиления контроля за управленцами и функционерами различных уровней одновременно как «сверху», так и «снизу». Причем решение самой этой проблемы, очевидно, не терпит отлагательств», — сказал Сергей Бирюков.

По мнению красноярского политолога Юрия Москвича, «мы имеем дело с определённым форматом политического взаимодействия Путина и России, и совершенно очевидно, что в этом формате очень большую ответственность несут люди на местах».

«Хотя, с моей точки зрения, это не совсем правильно, потому что такая постановка упирается в очень важные вопросы: «А что, у губернаторов деньги есть? А что, у нас очень правильные межбюджетные отношения? Мы когда-нибудь обсуждали, при каком проценте налогов, остающихся в регионах, регионы не могут выполнить все социальные обязательства перед своим населением?». Я считаю, что это настолько очевидно стало во время последней, очень откровенной, прямой линии, что и правительству, и президенту придется это делать. Не исключаю, что в ближайшее время будет рассматриваться вопрос о совершенствовании межбюджетных отношений, о налоговой системе. И вообще, после данной прямой линии нужно чётко и ясно поставить вопрос: мы социальное государство или мы не социальное государство?» — рассуждает политолог.

Юрий Москвич подчеркнул, что пришло время социального государства, в котором «каждая лишняя копейка или каждая заработанная копейка тратятся в первую очередь на качество жизни людей, не важно, где они живут, в посёлках, в районах, в крупных городах или в Москве и Петербурге».

«Я думаю, что мы наконец-то становимся повзрослевшим государством, и пришла пора в этом государстве делать то, что всегда делают родители со своими детьми. Приходит момент, когда их, детей, нужно учить очень разумно тратить деньги и планировать свое финансовое будущее. Это очень важный шаг. И я надеюсь, что эта прямая линия может дать очень важный вклад в наше взросление как не говорливого и обещающего государства, а государства реально и эффективно работающего. Я надеюсь, что нынешняя прямая линия может привести к тому, что этот процесс начнётся», — резюмировал Москвич.

«Возможность донести болевые точки до самого верха»

Председатель правления организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов накануне прямой линии с президентом записал вопрос для Владимира Путина. Представитель новосибирской общественности хотел спросить главу государства, «когда в регионах будет снесен последний барак с удобствами на соседней улице». Он просил президента «реновировать Россию».

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Вопрос Антонова не прозвучал в прямом эфире 15 июня, но сам общественный активист отмечает, что он «на это и не рассчитывал».

«Видео в интернете посмотрело более 600 тыс. человек, и многие из них отправили аналогичные вопросы на прямую линию. Про реновацию Путин сказал, что если её не провести, то через 10−15 лет Москва столкнётся со значительным ростом аварийного жилого фонда, а вот как решить проблему аварийного фонда по стране, готового рецепта нет, а потому очень важно, что этот вопрос был услышан. Надеюсь, что решение будет найдено», — отметил Ростислав Антонов.

При этом представитель общественности подчёркивает, что прямая линия нужна не для того, чтобы решать какие-то конкретные проблемы.

«Да, часть вопросов можно разрешить немедленно, но проблем в нашей стране так много, что никакими прямыми линиями тут не отделаться. Прямая линия — это, прежде всего, обратная связь между населением и властью. И хорошо, что есть возможность донести болевые точки до самого верха, минуя все промежуточные инстанции. Общим итогом должны быть не конкретные «нагоняи чиновникам», хотя, как без этого, а законодательные инициативы и повышение качества работы всей государственной машины. Ждать же и требовать каких-то немедленных результатов как минимум наивно», — считает Антонов.

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