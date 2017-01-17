Федеральные рейтинги и недовольные

Олег Укладов Вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин

СМИ «Эвалара» (известная фирма по производству БАДов, — прим. автора) после предновогоднего перерыва возобновили «окошмаривание» населения социально-политической ситуацией в регионе. Причем, судя по публикациям сайта «Что делать?», (этот ресурс не отличается лояльностью к краевым властям, — прим. автора) для этого пиарщики «Сибирской медиагруппы» задействовали не только свои медиаресурсы, но и некоторые федеральные СМИ «второго эшелона».

Так, 9 января сайт «Что делать?» («ЧД») известил о выходе авторской статьи в газете «Версия», которая вновь актуализировала подозрения в коррупции в отношении высших должностных лиц Алтайского края. По данным «ЧД», в статье московского издания содержатся многочисленные упреки алтайским СМИ, которые в обмен на дотации из краевого бюджета замалчивают проблемы региона, а также местным силовикам. В качестве одного из ведущих спикеров в статье упомянут недавно осужденный за мошенничество экс-депутат краевого Заксобрания Александр Мастинин (автор именует бизнесмена «возмущенным правдоискателем», — прим. сайта «ЧД»).

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По наблюдению «ЧД», это уже не первый подобный материал, опубликованный «Версией». Острие подозрений в новой статье при этом преимущественно направлено против Александра Карлина и его первого заместителя Сергея Локтева, но какой-либо новой и ранее неизвестной информации статья не содержит.

В обновленной версии новости на эту тему «Что делать» написал, что в конце дня 9 января к кампании против Карлина присоединился другой ее традиционный участник — московский сайт The Moscow Post. «Опубликованный им материал, так же как в «Версии», кроме обвинительного пафоса в адрес губернатора и его команды не содержит какой-либо новой информации и выполнен крайне небрежно — авторы даже путают имена упомянутых в нем алтайских чиновников», — отмечает ЧД.

16 января сайт «Что делать» опубликовал еще одну любопытную новость, связанную с медиаповесткой СМИ «Эвалара». В статье под заголовком «Эвалар, помирившись с Карлиным, продолжает жаловаться на налоговое давление» ресурс напоминает о том, что «накануне Нового года Карлин (глава Алтайского края, — прим. ИА REGNUM) провел встречу за закрытыми дверями с сыном собственницы Эвалара — депутатом Госдумы Александром Прокопьевым, после чего СМГ тут же прекратила кампанию критики.

Интересно, что в данной новости сайт «Что делать?» не упомянул о том, о чем сам же и сообщал в конце прошлого года: на одном из алтайских интернет-СМИ информацию о встрече губернатора и одного из собственников «Эвалара» разместили с пометкой «на правах рекламы», а затем удалили.

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По этому поводу было высказано много разных предположений, и как одно из наиболее вероятных заключалось в том, что «финансовое стимулирование» к информационному обеспечению пришлось подключать потому, как встреча эта совсем не устроила «Эвалар», а значит, информационная атака рано или поздно должна была возобновиться. Так оно и вышло.

Накануне, 16 января один из контент-менеджеров «Сибирской медиагруппы» Михаил Гундарин в телеэфире проекта «Наши новости», приведя в доказательство прошлогодний национальный рейтинг губернаторов РФ, «устами» некоего эксперта Дмитрия Фетисова уже почти прямым текстом сказал: губернатор — недостойная кандидатура, ему пора в отставку.

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На фоне этой кампании «Эвалар» стал заметно больше размещать информации об успехах собственного бизнеса. В частности, 12 января о намерении утроить производство БАДов посредством строительства нового завода известил «КоммерсантЪ». Общий объем инвестиций в проект — 5 млрд. рублей.

Гайдаровский форум и инвестиции

О заявлениях, сделанных губернатором Алтайского края Александром Карлиным в ходе мероприятий Гайдаровского форума 13 января пишет ИА «Банкфакс». В частности, отмечается, что на деловом завтраке он рассказал о планах иностранных компаний вложиться в алтайское машиностроение.

Сайт Алтайского края Губернатор Александр Карлин выступает на одном из мероприятий Гайдаровского форума

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«Иностранный капитал сегодня активно присутствует в экономике Алтайского края, в том числе в кондитерской, сыродельческой промышленности. Работающие у нас иностранные компании хорошо известны в крае и стране, их продукция конкурентоспособна. Сегодня иностранный капитал активно заявляет о намерениях инвестировать в машиностроительный комплекс Алтайского края, в частности сельхозмашиностроение. Иностранные компании проявляют повышенное внимание к аграрному сектору экономики Алтайского края», — считает Александр Карлин. Отмечается также, что в ходе делового завтрака глава Алтайского края призвал представителей иностранных компаний более активно работать в Сибири.

Генплан Барнаула и мусорный полигон

Сайт ИД «Алтапресс» 17 января опубликовал интервью с главным архитектором института «Гипрогор», выступившего главным разработчиком нашумевшего генплана Барнаула.

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В нем Анастасия Немчинова пояснила, почему в проект Генплана было включено место под полигон ТБО.

Светлана Шаповалова Вывоз снега в Барнауле

«Мы заложили полигон в генплан, потому что это диктует нам вышестоящий документ — действующая схема очистки территории по Алтайскому краю. Существующий полигон заполнен на 86%. Плюс он не проходит по нормам эксплуатации», — заявила архитектор. При этом она сослалась на то, что предложенные площадки уже есть в действующем генплане — документе, который принят в 2010 году на срок до 2025 года. «Около Лесного мы предлагали разместить мусороперерабатывающий завод, но в процессе корректировки проекта перенесли его на территорию действующего полигона. Это позволит начать процесс рекультивации участка. Сейчас нужно просчитать, где именно следует поставить такой завод с учетом мощности», — отметила Анастасия Немчинова.

Светлана Шаповалова Городской полигон ТБО в Барнауле

В общем, говоря о нахождении подобных объектов в проекте, она рекомендовала не забывать, что «Генеральный план развития города лишь рисует планируемую карту с учетом ограничений, социальных и экономических факторов. Дальше она будет наполняться просчитанными проектами. Если выяснится, что на выбранной площадке нельзя строить тот или иной объект, что он не проходит по нормативам, то его и не построят».

Новые главы городов

Алейск и Камень-на-Оби 17 января обрели новых глав. В первом случае местные депутаты большинством голосов избрали Ивана Маскаева, который ранее занимал должность главы администрации Усть-Пристанского района, во втором — местного предпринимателя и бывшего главу Камня — Федора Найдена.

Напомним, конкурс на замещение должности главы Каменского района назначался трижды.

ИА «ПолитСибРу» Новый глава Каменского района Федор Найден

«Впервые его объявили 13 апреля 2016 года. Тогда все претенденты были «забракованы» из-за ошибок в документах. Во второй раз отбор комиссии прошли четыре человека, но депутаты сорвали конкурс, так как Федор Найден был «срезан» на этапе отбора документов. Без главы район живет с марта прошлого года», — напоминает ИА «ПолитСибРу». А все потому, что из 20 народных избранников в законодательном органе муниципалитета 14 представляют партию «Справедливая Россия», и только четверо — «Единую Россию». Оппозиционное большинство поддерживало как раз Федора Найдена.

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Кстати, с именем Найдена в начале декабря 2016 года связывали саботаж местной представительной власти в вопросах создания резервного фонда запасов угля.

Светлана Шаповалова Здания администрации в Камне-на-Оби

Помимо прочего, каменцы, как выяснилось, весьма неоднозначно относятся к тому, как Федер Найден руководил городом ранее и какими силами и средствами пришел к власти.

«Сибирский валенок» и алтайское правительство

О самом эпатажном чиновнике в новом аппарате управления Алтайским краем 14 января написало ИА «ПолитСибРу». На первое публичное мероприятие — «День сибирского валенка» в Государственном художественном музее — вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин, курирующий культуру и спорт, пришел в добротных серых пимах и в костюме с галстуком.

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«Вице-премьером Щукин был назначен после того, как потерял мандат в Законодательном собрании. В АКЗС член фракции ЛДПР был одним из ярких и острых на язык депутатов», — напоминает информагентство.

Кстати, детально о том, кто и за что будет отвечать в правительстве Алтайского края, 13 января сообщили «Вести-Алтай».

Губернатор Алтайского края Александр Карлин, который теперь стал еще и председателем вновь созданного правительства, отныне располагает двумя первыми заместителями. Так, Сергей Локтев курирует строительство, транспорт, Госинспекцию и ЖКХ. Также он отвечает за госрегулирование цен и тарифов, поддержку предпринимательства, состояние рыночной инфраструктуры и государственную охрану объектов культурного наследия.

В сфере ответственности Александра Лукьянова — сельское хозяйство, ветеринария, природные ресурсы и экология, а также пищевая, перерабатывающая, фармацевтическая промышленность и биотехнологии.

Виталий Снесарь возглавляет администрацию губернатора и правительства, ему подчиняются министерство юстиции и управление связи и массовых коммуникаций. Также Снесарь курирует постоянное представительство Алтайского края в Москве и Управление делами губернатора и правительства.

В зоне ответственности Виктора Мещерякова — промышленность, энергетика и гражданская оборона. Владимир Притупов, как и прежде, возглавил финансовый блок.

Вице-премьер Николай Чиняков — ещё и министр экономического развития, он отвечает за туризм, курортное дело и внешние связи региона. Зампред правительства Надежда Капура теперь курирует сферы здравоохранения, образования и науки, а также министерство труда и соцзащиты.

Напомним, назначение Андрея Щукина стало для многих неожиданным.

Олег Укладов Вице-премьер правительства Алтайского края Андрей Щукин

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Авиаперелет в Москву подешевел

Авиакомпании значительно снизили тарифы на прямые рейсы Барнаул — Москва: билет в одну сторону можно приобрести от 2250 рублей. Об этом 17 января сообщает «Комсомольская правда» и приводит слова работников компании S7.

Светлана Шаповалова Авиасообщение Москва — Барнаул

«Это направление действительно значительно подешевело. Но ничего удивительного в происходящем нет. Зимний период, люди намного меньше летают, самолетов достаточно, а в условиях конкуренции авиакомпаниям нужно как-то выживать. Алтайский край и Республика Алтай — это два региона, где все кипит лишь летом, а зимой впадает в спячку», — пояснили в S7.

Напомним, летом 2016 года цена на полет до Москвы и обратно обходился барнаульцам от 22 тыс. рублей на одного человека. Но в начале июля на большинство дат цена колебалась в районе 25−30 тыс. рублей.

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Алтай накрыло сугробами

Этой зимой к известным российским проблемам с дураками и дорогами прибавились еще и сугробы. Из-за небывалых снегопадов высота снежных барханов за прошедшие праздники достигла высоты человеческого роста.

Светлана Шаповалова Зима в Барнауле

Но, если в Барнауле городские магистрали еще худо-бедно чистят, то придомовые территории в большинстве дворов оказались погребенными под снежной массой. О принятии самых строгих мер воздействия к управляющим компаниям 9 января заявил барнаульский сити-менеджер Сергей Дугин. Как сообщает ИА «Амител», вопрос об очистке дворов рассматривался на еженедельном совещании руководителей городских служб. В ходе встречи Сергей Дугин указал на необходимость усиления взаимодействия с управляющими компаниями.

Лариса Кузьмина Сугробы в Барнауле уже соизмеримы с ростом взрослого человека

Между тем, как пишет 17 января газета «На земле Троицкой», в районах фельдшерам скорой помощи в ряде случаев приходилось добираться до дома заболевшего чуть ли не по пояс в снегу, неся с собой медицинский чемоданчик, сумку с аппаратом ЭКГ.

В пример приводится инцидент, произошедший в праздничные дни. «Поступил вызов из Гордеевки, но доехать смогли только до Новоеловки. И хорошо, что под руками у родственников оказались лошадь и сани, которые встретили автомашину и доставили медицинского работника до дома заболевшего. После посещения на санях первым обратным рейсом отправили заболевшего ребенка, вторым рейсом привезли фельдшера и только в третью поездку доставили до санитарного автомобиля больного с сердечным приступом», — отмечает районная газета.

Бийчанам трамваи не по карману

Трамвайное управление Бийска просит чиновников понизить стоимость проезда. Об этом 17 января сообщает «Служба Новостей FM-Продакшн». Как выяснилось, из-за последнего повышения стоимости проезда управление за год потеряло около миллиона пассажиров и теперь согласно вернуть старые цены для привлечения клиентов. При этом предприятие давно работает себе в убыток. Информация эта была доведена на совещании городским властям. Известно, что сейчас на счета предприятия судебные приставы наложили аресты из-за долгов по налогам.

Служба Новостей FM-Продакшн Бийчанам трамваи не по карману

Напомним, Бийск был первым алтайским городом, перешедшим на электронные проездные в общественном транспорте. И процесс этот сопровождался конфликтом местных автоперевозчиков, которые публично выразили свое недовольство тем обстоятельством, что весь размер повышения — 2,5 рубля с каждого билета — уходит частной коммерческой фирме на обслуживание новомодной системы.

Дело дошло до прокуратуры, которая усмотрела в этом нарушение.