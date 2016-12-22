Смена фамилии не помогла бывшему алтайскому депутату избежать колонии

За присвоение денег и растрату Александр Мастинин -Грач получил 6 лет колонии и штраф 300 тысяч рублей

Барнаул, , 16:39 — REGNUM В Барнауле сегодня, 29 ноября, осудили беглого депутата Алтайского краевого Законодательного Собрания (прошлый созыв) Александра Мастинина. Ни бегство от следствия, ни смена фамилии (летом 2015 года Мастинин задержан в московском аэропорту при предоставлении подложных документов, удостоверяющих личность, на имя гражданина Грача, — прим. ИА REGNUM ) не помогло ему избежать наказания.

За присвоение и растрату 12 миллионов рублей, полученных от жильцов управляющей компании «Родной Барнаул» Мастинин-Грач получил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 300 тысяч рублей. Кроме того, судом вынесено решение о возмещении причиненного ущерба ресурсоснабжающим организациям солидарно с другими виновными на сумму более 12 миллионов рублей, — сообщает помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Яна Кирпиченко.

Следствию удалось доказать, что с января по октябрь 2009 года Мастинин, являясь фактическим руководителем управляющей компании ООО «Барнаульская городская управляющая компания «Родной Барнаул», вместо того, чтобы перечислять часть полученных денежных средств ресурсоснабжающим предприятиям: ООО «Барнаульский Водоканал», ОАО «Барнаульская Горэлектросеть» и ОАО «Кузбассэнерго», выводил их через аффилированные фирмы. Всего преступной группой, организованной Александром Мастининым, было похищено более 12 миллионов рублей (это средства жильцов многоквартирных домов, внесенные за услуги ЖКХ).

Преступная схема была выявлена в 2009 году при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю. И если других участников группы задержать удалось почти сразу, что Александру Мастинину в марте 2013 года удалось скрыться. Он был объявлен в международный розыск, а уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство и приостановлено.

После того, как Александра Маситина с паспортом на другую фамилию задержали в Москве, следствием была проделана значительная работа по установлению личности обвиняемого, поскольку он отрицал, что является Мастининым.

«В ходе предварительного следствия его личность была установлена в результате опознания и ряда исследований, в том числе портретной, почерковедческой, фоноскопической экспертизами. Все документы, в том числе паспорта, выданные на имя Грача, признаны недействительными. Лишь при продлении в суде срока содержания под стражей обвиняемый не стал скрывать, кто он такой», — отметили в Следственном комитете.

«Цирк» с депутатом продолжился и во время его пребывания в СИЗО: от его имени в соцсетях стали появляться сообщения. Гражданин по фамилии Грач обещал «всеми силами бороться со злоупотреблениями и хищениями в системе законодательной и исполнительной власти». Но, поскольку Интернета в камерах нет, и пользоваться мобильными телефонами в СИЗО запрещено, в СМИ возникло предположение, что страничку ведет помощник беглого депутата или это вовсе «утка».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее суд вынес приговор другим участникам преступной группы — генеральному директору ООО «Барнаульская городская управляющая компания «Родной Барнаул» Николаю Острецову и главному бухгалтеру управляющей компании Анне Аубакировой (они тоже были признаны виновными в совершении присвоения и растраты, — прим. ИА REGNUM ). Им было назначено наказание в виде 4 и 3 лет лишения свободы, соответственно, в колонии общего режима.

Чтобы собрать по крупицам все доказательства (после возбуждения уголовного дела руководством управляющей компании были уничтожены большинство бумажных и электронных документов) потребовалось более 2 лет. За это время следователи опросили более 100 человек. Кроме того, назначались и анализировались порядка 10 трудоемких судебных экспертиз, в том числе бухгалтерских и компьютерных.

Напомним, на прошлой неделе реальный срок получил руководитель другой барнаульской управляющей компании — сын бывшего мэра Максим Савинцев.

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За мошенничество с деньгами УК «Доверие» Максим Савинцев приговорен к 6 годам лишения свободы. Кроме этого он должен заплатить внушительный штраф — 0,5 млн, рублей.

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