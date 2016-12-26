Светлана Шаповалова, , 13:17 — REGNUM

Омоложение «Единой России»

ИА «Амител» 26 декабря приводит слова бывшего лидера алтайских единоросов Бориса Трофимова относительно его решения больше не выдвигать свою кандидатуру на должность секретаря регионального отделения. Он напомнил, что партия ставит перед собой задачу омоложения и признал: итоги выборов 2016 года были ниже, чем планировалось.

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Борис Трофимов, как известно, руководит алтайским отделением пенсионного фонда. И процессы структурной реорганизации, начавшиеся в этом ведомстве, тоже косвенно повлияли на его решение сосредоточиться не на партийном поприще, а на основной работе.

Между тем, ИА «Банкфакс» 26 декабря информирует, что Борис Трофимов, хотя и утратил статус лидера, но по итогам партийной конференции, состоявшейся 23 декабря, остался в президиуме политсовета — главного руководящего органа «Единой России». Кроме него, от прежнего состава в нем остались губернатор Алтайского края Александр Карлин, первый замгубернатора Сергей Локтев, сенатор Михаил Щетинин и депутат Госдумы Иван Лоор. Из новых персоналий в президиум вошли: новоиспеченные алтайские думцы Виктор Зобнев, Даниил Бессарабов, Валерий Елыкомов, а также спикер АКЗС Александр Романенко, депутаты алтайского парламента Татьяна Ильюченко, Сергей Приб, Сергей Серов, глава администрации Алейского района Светлана Агаркова, барнаульский сити-менеджер Сергей Дугин, депутат Барнаульской гордумы Александр Иванов, политтехнолог Андрей Клюзов.

Пенсионеры спрятались

Отказ правительства индексировать пенсии работающим пенсионерам повлек негативную реакцию: за год в Алтайском крае эта категория уменьшилась на 87,5 тыс. человек, хотя до этого их количество стабильно росло ежегодно. Об этом 23 декабря пишет сайт ИД «Алтапресс».

В статье издательства приводится мнение неназванного эксперта, который утверждает, что большинство пенсионеров не ушли с работы, а перешли на черные зарплаты, из-за чего государство, которое хотело сэкономить, уже теряет огромные суммы.

«Сама по себе надбавка в 4% невелика: при средней пенсии в крае на 1 октября 11 397 рублей это порядка 450 рублей — тоже, разумеется, в среднем. Зарплата, которую получают пенсионеры, конечно, больше, и терять ее невыгодно, для пожилых людей важна определенная стабильность», — считает член Общественной палаты Алтайского края Борис Гусев.

Алтайский вопрос Путину

Газета «Алтайская правда» 26 декабря рассказала, как собкору Кристине Ливер удалось привлечь к себе внимание на большой пресс-конференции Владимира Путина и задать вопрос о поддержке регионов, которые стараются жить по средствам и не брать в долг.

«Я смогла занять место в четвертом ряду в секторе, расположенном ближе к Дмитрию Пескову. Несмотря на то, что глава государства иногда сам выбирает задающего вопрос, ведет пресс-конференцию Дмитрий Песков. Именно на него я в этот раз и ориентировалась. Как только он смотрел в наш сектор, я сразу же поднимала плакат, на котором было крупно написано «Алтайский край. Госдолг». И это сработало! В начале второго часа пресс-конференции, Дмитрий Песков, повернувшись в сторону нашего сектора сказал: «Давайте предоставим слово регионам. Пожалуйста, Алтайский край», — рассказывает Кристина Ливер.

Напомним, в ответе Владимир Путин похвалил алтайское руководство за «взвешенную, высокопрофессиональную бюджетную политику».

Корреспонденты «Комсомольской правды» 23 декабря проинформировали, что связались с шеф-редактором «Алтайской правды» Олегом Купчинским, который пояснил, что вопрос, который задала Кристина президенту заранее не согласовывали, но было много вариантов. «Она журналист очень опытный, компетентный, поэтому положились на ее журналистское чутье. И, на мой взгляд, она спросила то, что нужно!» — считает Олег Купчинский.

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В то время, когда Владимир Путин общался с журналистами на пресс-конференции, алтайские единороссы проводили свою итоговую конференцию, где губернатор Александр Карлин заявил, что Алтайское региональное отделение партии «Единая Россия» нуждается в системной перезагрузке. Тем не менее, вдохновленный похвалой, он нашел время в тот же день выразить признательность президенту за высокую оценку.

«Я признателен Владимиру Владимировичу, что в его ответе на вопрос корреспондента «Алтайской правды» прозвучал такой тезис: в дальнейшем финансовая поддержка региональных бюджетов будет осуществляться Правительством России с учетом качества выполнения бюджетов властями на местах. Я надеюсь, что объемы федеральной поддержки для бюджета Алтайского края не будут снижены ни в 2016, ни в последующие годы, а мы будем продолжать делать все от нас зависящее, чтобы собственные доходы региона возрастали», — отметил Александр Карлин. Его слова 23 декабря процитировал официальный сайт региона.

Между тем, на страницах региональной прессы и в социальных сетях высказываются различные мнения по поводу актуальности заданного вопроса.

Встреча «на правах рекламы»

Одной из самых обсуждаемых тем прошлой недели стал конфуз с опубликованием и последующим исчезновением на сайте ИА «Амител» информации с пометкой «на правах рекламы» о закрытой встрече губернатора Алтайского края Александра Карлина с депутатом Госдумы Александром Прокопьевым. Сайт «Что делать?» 23 декабря опубликовал на это счет свое наблюдение:

«Вместо нее на этой странице появилась информация о рождественских елках в Барнауле, что тут же вызвало недоумение читателей. «Амик! Новость про новый год и пр. а причем здесь Прокопьев… Великолепно… Только что горело «на правах рекламы» и «но коментс».», — безответно обращаются в этой связи к редакции читатели сайта.

Конфуз этот проливает свет на ход информационной войны, объявленной по осени группой СМИ, принадлежащих крупнейшему российскому производителю БАДов — группе «Эвалар».

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В другой информации сайт «Что делать?», напоминает, что информационную войну с конца ноября медиа «Эвалара» неожиданно начали с жесткой критики управляющей Алтайским краем команды. Начав с темы претензий к инвестиционной политике, в финале кампании они перешли к критике губернаторской команды за коррупцию.

И вот, спустя месяц, судя по сообщениям в «Сибирской медиагруппе», Александр Карлин и Александр Прокопьев обсудили «как лучше совершенствовать краевую систему мер поддержки инвесторов».

Для Эвалара особую значимость этой встречи подчеркивает тот факт, что сообщения о ней в независимых от него СМИ даже были распространены его пиарщиками на правах рекламы, тогда как лояльные к губернатору СМИ об этой встрече ничего не сообщили.

«Оттяпали по справедливости»

Не иначе, как «оттяпали по справедливости» можно назвать действия депутатов-справедливороссов в Камне-на-на-Оби, о которых 22 декабря в статье «Каменские депутаты установили себе денежную доплату и в два раза урезали финансирование общественных организаций города» пишет газета «Каменске известия».

Речь идет о том, какие вопросы обсудили народные избранники на своей очередной сессии.

«Депутаты в этот день преподнесли немало сюрпризов. Одним из них стал вопрос по инициативе о компенсационных выплатах городским депутатам. Как пояснил председательствующий Николай Фокин, они будут составлять по одной тысяче рублей каждому представителю Совета в месяц. Несложно высчитать, что в год общая сумма перевалит за 200 тысяч рублей», — пишет газета.

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Напомним, голосование по деньгам «на себя любимых» у депутатов проходит на фоне хронической проблемы, связанной с износом отопительной системы и долгами коммунальщиков за потребленные ресурсы прошлых лет. Но, несмотря на настоятельную необходимость дать согласие на создание резервного фонда по теплу, депутаты долгое время тянули с ответом, а потом и вовсе отказали. «Зачем тратиться на уголь, все равно кто-нибудь поможет», — почти дословно заявляли некоторые в ходе оперативного совещания в муниципалитете.

Между тем, по словам председателя комитета Администрации района по ЖКХ Андрея Локтионова, проблема тарифной политики в муниципальном образовании острейшая. «Сегодня рост тарифа на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающей организацией потребителям, ограничивается предельными индексами изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Чтобы выйти на безубыточный уровень МУП «Теплосети» необходимо увеличить тарифы более чем на 32%. Однако экспертиза показала, что из этой цифры экономически обосновано повышение лишь на 15%», — подчеркнул чиновник. Именно этот показатель администрация и предложила депутатам одобрить. Однако депутатское сообщество проявило редкостное единодушие и ответило отказом.

По поводу выплат депутатам, председатель районного собрания депутатов Виктор Кашицин ранее заявил ИА REGNUM, что «справедливоросам» не в чем себя упрекнуть.

«Почему бы нет? Но как распределить так, чтобы это справедливо было? Вот это проблема. Нет способа правильно оценить размер возмещения. Один депутат затратил на поездку 500 рублей, а другой — 300. Тем более, когда вопрос встает о справедливости с бюджетных ассигнований», — приводил ранее довод Виктор Кашицин.

«Уважаемые депутаты, почему вы забираете у нас и устанавливаете доплаты себе? Нам—в поддержку общественных организаций—финансирование уменьшается в 2 раза», — обратилась к депкорпусу обратилась председатель городского совета ветеранов Людмила Гонюкова. Но ответа ни от депутатов, ни от ведущего сессии не прозвучало. Вообще, никакого! Как будто вопроса и не было, — информируют «Каменске известия».

«Алтайкровлю» обвинили в варварской рубке

О скандале вокруг лесопарковой зоны, прилегающей к барнаульскому поселку Пригородный, 26 декабря сообщают корреспонденты телепроекта «Наши новости».

Как следуют из видеосюжета, жители возмущены масштабной вырубкой реликтового ленточного бора, производимой компанией «Алтайкровля». По их словам, в течение двух месяцев лес беспощадно вырубали.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом месте лесорубы начали орудовать еще в январе 2016 года, но после многочисленных жалоб приостановили вырубку деревьев. Как оказалось — временно.

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В защиту территории от лесорубов в поселке собрали 1,5 тыс. подписей. С просьбой сохранить бор они обратились в алтайское отделение Общероссийского народного фронта.

Общественники уже провели круглый стол с участием всех сторон конфликта, в ходе которого представители «Алтайкровли» отметили, что рубки ведут не только в соответствии с законом, а даже на благо местным жителям. Они говорят: обилие старых деревьев представляет опасность для прилегающих территорий. В Барнаульском лесхозе также настаивают на продолжении вырубки, ссылаясь на возможные санкции из-за неисполненных работ.

«Если мы зашли с рубкой в лесосеку, нам надо ее закончить и охватить рубкой весь выдел — ну мы же не можем его оставить», — заявил директор Барнаульского лесхоза Константин Карпухин. Экологи же отметили — штрафов за недруг давно не существует, и что арендатор при желании может ставить часть деревьев для сохранения разнообразия. Жители утверждают, что несмотря на обещания, никакой работы по восстановлению уничтоженных сосен рубрики не ведут, и даже не предоставляют волонтерам посадочный материал. В пустующих пятаках вырастает клен и вытесняет хвойные деревья.

По итогам обсуждения общественники предложили арендаторам лето подготовить свои предложения по решению проблемы. Срок, который установили стороны — неделя.

Держим «оборонку»

»Российская газета» 22 декабря подготовила обзор состояния предприятия ОПК Сибири. Об Алтайском крае в нем написано со слов губернатора Александра Карлина. Он отметил, что в регионе, также, как и в Новосибирской области, объемы гособоронзаказа выросли до 20%.

«Мы имеем приросты в научно-исследовательских и опытно-конструкторских организациях, в интеллектуальной составляющей ОПК. На протяжении последних трех лет край демонстрирует очень высокие темпы роста производства в этом сегменте», — заявил губернатор.

90-летие Екатерины Савиновой

Специально к юбилею замечательной советской актрисы Екатерины Савиновой, которая, как известно, родилась на Алтае 90 лет назад, «Вести-Алтай» нашли в архиве сюжет, в котором собраны уникальные воспоминания подруг актрисы о её детстве, о мечтах, о первых выступлениях.

Картину «Приходите завтра», в которой героиня Екатерины Сатиновой — девочка из провинции Фрося Бурлакова — покоряет столицу, на родине актрисы — в Ельцовке — смотрели всем селом. Из ее подруг в живых там остались двое. Бабушка Дуся говорит, что стать артисткой Екатерина хотела с детства, а ее первые выступления проходили на обрыве у реки. Потом голос Сатиновой назовут уникальным — три с половиной октавы.

На сегодняшний день в Ельцовском районе открыт музей ее имени. Накануне там прошли памятные мероприятия: поклонникам творчества представили музейную программу «Самородок земли ельцовской» и литературно-музыкальную композицию «Свет погасшей звезды».