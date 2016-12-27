Назван поименный состав Правительства Алтайского края

Барнаул, , 13:50 — REGNUM Власти Алтайского края обнародовали сегодня, 27 декабря, поименный список персон, вошедших в состав Правительства Алтайского края, которое приступит к работе с января 2017 года. По данным официального сайта региона, в соответствии с губернаторским указом «О сформировании Правительства Алтайского края», в этот список вошли 17 человек.

Это два первых заместителя Председателя Правительства Алтайского края Локтев Сергей Александрович и Лукьянов Александр Николаевич;

заместитель Председателя Правительства Алтайского края — руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Снесарь Виталий Владимирович;

заместитель Председателя Правительства Алтайского края Мещеряков Виктор Алексеевич;

заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края Притупов Владимир Геннадьевич;

заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края Чиняков Николай Николаевич;

заместитель Председателя Правительства Алтайского края Капура Надежда Арсентьевна;

заместитель Председателя Правительства Алтайского края Щукин Андрей Евгеньевич;

Министр здравоохранения Алтайского края Долгова Ирина Викторовна;

Министр труда и социальной защиты Алтайского края Дайбов Михаил Иванович;

Министр сельского хозяйства Алтайского края Чеботаев Александр Николаевич;

Министр образования и науки Алтайского края Жидких Александр Анатольевич;

Министр юстиции Алтайского края Портнягин Константин Евгеньевич;

Министр имущественных отношений Алтайского края Сорокина Людмила Григорьевна;

Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Гилев Иван Васильевич;

и.о. министра природных ресурсов Алтайского края Попрядухин Владимир Николаевич.

По поводу персоналий, назначения которых мало кто предполагал (к примеру одиозный «жириновец» Андрей Шукин получил должность заместителя председателя правительства, курирующего социальный блок, — прим. ИА REGNUM ), вице-губернатор Виталий Снесарь пояснил: «Это перезагрузка системы органов исполнительной власти через значительное кадровое обновление. Сегодня мы можем говорить о том, что у нас новый парламент, новый высший орган исполнительной власти, новая форма работы».

По его словам, основной целью перехода к правительственной модели в Алтайском крае является улучшение качества управления регионом, переформатирование работы органов исполнительной власти, установление их четкого взаимодействия.

Читайте ранее в этом сюжете: В правительстве Алтайского края объявлено о первых назначениях

Напомним, инициативу по созданию Правительства в крае начали реализовывать еще несколько лет назад, но конкретные очертания она получила в 2015 году.

«Благодаря нашей совместной заинтересованной работе был подготовлен основной пакет нормативных документов, и соответствующие изменения были внесены в Устав Алтайского края, а затем в довольно сжатые сроки пройдены все основные процедуры», — подчеркнул Виталий Снесарь.

По его словам, объединение в одну структуру нескольких отраслевых органов власти позволило оптимизировать структуру органов власти за счет обеспечивающих служб, устранить межведомственные противоречия и значительно улучшить управляемость в определенных сферах деятельности.

Были созданы Государственная инспекция Алтайского края, Главное управление строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, Главное управление экологии и природных ресурсов Алтайского края, Главное управление Алтайского края по труду и социальной защите, Главное управление юстиции Алтайского края и другие.

По мнению Виталия Снесаря, основное отличие Правительства от предыдущей структуры органов исполнительной власти — это коллегиальность принятия решений. «Все члены Правительства Алтайского края будут нести коллегиальную ответственность за управленческие процессы в крае. Такая схема принятия управленческих решений не нова, она действует уже восемь лет в главных управлениях Алтайского края», — отметил вице-губернатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, таким образом, с 1 января 2017 года в Сибири без правительства остаются только два региона: Томская и Кемеровская области.

Читайте ранее в этом сюжете: С 2017 года управлять Алтайским краем будет правительство