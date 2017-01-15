В год больших муниципальных выборов политсилы не упускают ни одной возможности поднять свой медиарейтинг, даже если для этого требуется ввести в заблуждение общественность

Светлана Шаповалова, , 13:11 — REGNUM

Общественные слушания по проекту Генерального плана развития городского округа — города Барнаула на этой неделе неожиданно для многих трансформировались в очевидную конфронтацию общественников и оппозиции с местным муниципалитетом, и конфронтация эта в конечном итоге привела к срыву общественно значимого мероприятия. Судя по тому, что темой для бунта выбран только узкий сегмент — несогласие с местом, якобы уже «застолбленным» под строительство полигона ТБО в Барнауле (этот вопрос вообще-то регулируется совершенно другим, уже разработанным и принятым документом, и ИА REGNUM об этом подробно писало) складывается впечатление, что гнев народный либо был создан искусственно, либо компетенция бунтовщиков далека от действительности.

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Напомним, в соответствии с поправками в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», вступившими в силу с 1 января 2016 года, в каждом субъекте РФ должны быть разработаны региональная программа в области обращения с отходами и территориальная схема обращения с отходами. В Алтайском крае такой документ утвердили 14 октября 2016 года. Судя по предложенным там схемам, в регионе будет выбран единый региональный «мусорный» оператор (а может — не один) и организованы 7 зон, в каждой из которых ежегодно требуется вводить десятки новых полигонов и скотомогильников и обустраивать сотни существующих стационарных объектов и площадок для накопления и размещения твердых бытовых отходов (ТБО). Кроме того, за 3 года нужно приобрести более 60 стационарных пресскомпакторов и построить 24 (!) мусоросортировочных завода.

Барнаульская зона межмуниципальной системы Алтайского края по обращению с отходами, согласно утвержденной схеме, охватывает сельские поселения семи муниципальных районов (Калманский, Косихинский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тальменский, Троицкий) и двух городских округов — Барнаула и Новоалтайска. Если ознакомиться с этим документом, размещенным на сайте Алтайминприроды, то можно заметить, что мест под полигоны предусмотрено несколько, и то, какие именно будут выбраны, муниципалитеты закрепят отдельными постановлениями после детального изучения рекомендаций экологов и общественности. Капитальные затраты на строительство стационарных приемных пунктов вторичных материальных ресурсов (ВМР), приобретение мусоровозов, приобретение бункеровозов в ценах 2016 года составят почти миллиард рублей. По причине недостаточно проработанной законодательной базы, работа по предложенным схемам, как известно, отложена на два года.

«Остаются не утвержденными на федеральном уровне основания, при которых цены на услуги по сбору и транспортированию ТКО для Регионального оператора формируются по результатам торгов, порядок проведения таких торгов; не определен Порядок транспортирования отходов и, самое главное, не установлены непосредственно Правила обращения с ТКО, от которых зависит в целом порядок осуществления региональным оператором деятельности в данном направлении. Кроме этого, до настоящего времени ФАС России, являющейся уполномоченным органом в сфере тарифообразования, не утверждены Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с ТКО и в частности не установлен порядок расчета приведенной стоимости услуги Регионального оператора», — поясняли ранее ИА REGNUM в Алтайгравприроде.

Известно, что в Барнауле на роль гениального «мусорного оператора» будет претендовать ОАО «ЭКО-комплекс» — предприятие, учрежденное администрацией города, в аренду которому передан действующий в Барнауле полигон ТБО. Его, по словам теперь уже бывшего генератора «ЭКО-комплекса» Юрия Музюкина, хватит еще лет на 10, а то и больше, а, учитывая новую схему обращения с отходами, мест для отведения нового полигона рассматривается несколько, но пока ни одно из них целиком не устраивает власть. «Введение регионального оператора — это как раз попытка упорядочить наш бизнес», — заявлял он ИА REGNUM в октябре 2016 года.

Так откуда, в таком случае, взяться негодованию жителей Барнаула по поводу определенного в Генплане места под новый полигон?

События с отменой слушаний развивались не то чтобы стремительно, но по определенной, последовательной схеме. Еще с конца 2015 года руководитель общественной организации «Горожане» Анатолий Овчинников посредством соцсетей стал распространять информацию о том, что проект подготовки Генплана развития Барнаула до 2036 года якобы предусматривает строительство полигона ТБО в барнаульском поселке Лесной «без учета «розы ветров» и перспектив строительства жилья». Несмотря на опровержение властями Барнаула этого факта, а также отрицания кулуарной подготовки важного документа (он действительно был доступен всем — размещен на официальном сайте Барнаула, — прим. ИА REGNUM ) «общественники» по этому случаю даже митинг провели, на который собралась представители всех оппозиционных сил: «Справедливой России», «Яблока», «ЛДПР».

Вот так «проблема» строительства полигона вылилась в СМИ и потом периодически поднималась. Со временем в «легенду» поверили и жители поселка Лесной. Особенно постарались убедить их в этом председатель местного ТОС Мария Носова, упомянутый выше Анатолий Овчинников и активист ПАРНАСа Виктор Рау.

В 2016-й выборный год к теме присоединился один из лидеров справедливороссов Владислав Вакаев. Доходило до смешного: в течение всего года власти официально сообщали, что строительство полигона в Лесном не планируется, а оппозиционеры в ответ вещали, «мол, не верьте, все врут, — будет там полигон». В общем-то, большего и не требовалось — персоналии на слуху, ну, а то, что в заблуждение жителей вводить пришлось — такова судьба у электората — «принимать лапшу на уши» периодически.

Осенью 2017 года Алтаю предстоит провести большие муниципальные выборы. Поэтому как только было объявлено о дате проведения общественных слушаний по вышеупомянутому проекту Генплана, дальше не «разыгрывать карту» с мусорным полигоном с точки зрения политологов было бы непростительной ошибкой.

Все происходившее 10 января 2017 года в пос. Центральный Центрального района уже применялось и ранее. ДК пос. Центральный не смог вместить всех желающих ознакомиться с основными положениями Генплана и высказать свои мнения и замечания по причине автобусного «подвоза электората»: приехали сотни людей.

Вывод о том, что прибывшие барнаульцы были «заряжены» полигоном, можно сделать на основании прозвучавших заявлений. Люди не были настроены обсуждать Генплан, они поднимались на сцену и озвучивали все те же протесты по поводу места строительства нового мусорного полигона.

Странно, что в эту тему подключились и активисты ОНФ. Они уже провели несколько круглых столов по данной теме, где были «выработаны рекомендации по решению проблемы».

Но, высказывание координатора региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Алексея Грибкова скорее свидетельствует о недостаточной компетенции в «мусорном вопросе».

«Вступление в силу закона об обращении с ТКО отсрочили не для того, чтобы чиновники в регионах успокоились. Нужно усилить работу над формированием территориальных схем обращения с отходами. Уже в соответствии с ними и должны приниматься такие решения, как размещение новых полигонов. Причем при широком общественном и экспертном обсуждении», — такие слова Грибкова приводятся в официальном пресс-релизе ОНФ. Но, как уже было заявлено выше, в Алтайском крае такие схемы были приняты и утверждены еще в прошлом году.

Интересна реакция муниципалитета на этот демарш. Власти Барнаула вначале приостановили дальнейшее проведение слушаний по проекту Генплана, а потом и вовсе объявили об исключении из документа темы с полигоном ТБО. Очевидно, если бы это было сделано сразу после принятия новой схемы обращения с отходами, конструктива в работе с проектом было бы больше.

Хотя и не факт. В самом Генплане наверняка есть много других спорных моментов, — может быть, политики переключились на них.

Как бы то ни было, барнаульский сити-менеджер Сергей Дугин сегодня поблагодарил всех барнаульцев за активность и неравнодушие к судьбе родного Барнаула и призвал вносить свои предложения по развитию города.

В официальном сообщении на этот счет сказано, что проект Генплана Барнаула будет существенно доработан. «Проект должен быть реализуемым! Генплан — не дизайнерские проработки! Для барнаульцев это возможность не просто заглянуть в будущее столичного города, но и увидеть перспективы для себя и своей семьи. Каждого волнует качество среды обитания. Поэтому надо учитывать замечания и предложения. Но опираться при этом на мнение профессионалов», — заявил Сергей Дугин.

Ну, а оппозиция и общественники, меж тем, такой поворот событий тоже «на ура» приняли, объявив срыв слушаний «своей победой».