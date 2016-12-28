Среда, 28 Декабря 2016 года
11:15:54 МСК

Национальный рейтинг губернаторов за 2016 год

Политика
Возврат к прямым выборам не привел к радикальным изменениям в «коллективном портрете глав российских регионов»
Сергей Собянин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Собянин

Москва, 28 Декабря 2016, 10:11 — REGNUM  Лидерами Национального рейтинга губернаторов за 2016 год стали: Сергей Собянин (Москва), Владимир Якушев (Тюменская область) и Рустам Минниханов (Татария). Таковы данные рейтинга мэров и губернаторов за 2016 год, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг»

В случае с главами субъектов РФ, представляющими города федерального значения, в частности Москву, эксперты свою оценку основывали, в первую очередь, на факторах политических. Проблемы городского хозяйства при этом отошли на второй план.

Большой успех выпал в «Национальном рейтинге» на долю Александра Дрозденко (Ленинградская область), он занял 4-е место. По мнению большинства экспертов, его стилем в 2016 году были стабильность и стопроцентное использование всех представившихся ему возможностей.

На 5-м месте лидер одного из ключевых энергетических регионов России Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ), который всегда находится во главе практически любых исследований, посвященных региональным главам.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов — на 10 месте, лидер Югры Наталья Комарова — на 21 месте, глава Мордовии Владимир Волков — на 24-м, Леонид Маркелов (Марий Эл) — на 40-м, Александр Соловьев (Удмуртия) — на 55-м, Николай Меркушкин из Самары — на 70-м.

Виктор Назаров (Омская область) вошел во вторую группу глав регионов и занял первое место среди губернаторов Сибирского федерального округа (43-я строчка в общем рейтинге).

У главы Свердловской области Евгения Куйвашева — 62 место, у челябинского губернатора Бориса Дубровского — 66, лидер курганцев Алексей Кокорин — на 77 месте.

Рейтинги основывались на анкетировании специалистов в разных сферах. Составители рейтинга отмечают, что на протяжении года исследования фонда носили закрытый характер.

В Национальном рейтинге губернаторов отмечены предшественники только тех глав регионов, которые вступили в должность в 2016 году. Для формата и целей исследования признано лишним акцентировать внимание на нюансах статуса руководителей субъектов («и.о.», «временно исполняющий» и т.п.).

«Принципиальная смена лица губернаторского корпуса произошла в середине 2000, после отмены прямых губернаторских выборов. Ушли со сцены политики, взлетевшие на волне профессионального PRa, любители ярких заявлений на страницах федеральных СМИ, авторы политических проектов, выходивших далеко за пределы их собственных регионов. Им на смену пришла генерация хозяйственников.

Возврат к прямым выборам не привел к радикальным изменениям в «коллективном портрете глав российских регионов». Разве что увеличилась среди губернаторов группа лиц, которые могут считать себя «назначенцами Путина» и ориентированных в первую очередь на его мнение и оценки. При этом губернаторский корпус, безусловно, далеко не однороден», — считает политолог, член Центрального совета «Всероссийского совета местного самоуправления» Светлана Разворотнева.

Первая группа рейтинга

глава субъекта РФсубъект РФ
1СОБЯНИН Сергей СемёновичГород федерального значения Москва
2ЯКУШЕВ Владимир ВладимировичТюменская область
3МИННИХАНОВ Рустам НургалиевичРеспублика Татарстан
4ДРОЗДЕНКО Александр ЮрьевичЛенинградская область
5КОБЫЛКИН Дмитрий НиколаевичЯмало-Ненецкий автономный округ
6ПОЛТАВЧЕНКО Георгий СергеевичГород федерального значения Санкт-Петербург
7КАДЫРОВ Рамзан АхматовичЧеченская Республика
8КОНДРАТЬЕВ Вениамин ИвановичКраснодарский край
9ГОРДЕЕВ Алексей ВасильевичВоронежская область
10ХАМИТОВ Рустэм ЗакиевичРеспублика Башкирия
11САВЧЕНКО Евгений СтепановичБелгородская область
12АРТАМОНОВ Анатолий ДмитриевичКалужская область
13ИЛЮХИН Владимир ИвановичКамчатский край
14ШПОРТ Вячеслав ИвановичХабаровский край
15ГОЛУБЕВ Василий ЮрьевичРостовская область
16ИГНАТЬЕВ Михаил ВасильевичЧувашская Республика
17ДЮМИН Алексей Геннадьевич с 02.02.2016. Сменил В.С.ГруздеваТульская область
18ВЛАДИМИРОВ Владимир ВладимировичСтавропольский край
19КОЖЕМЯКО Олег НиколаевичСахалинская область
20КОШИН Игорь ВикторовичНенецкий автономный округ
21КОМАРОВА Наталья ВладимировнаХанты-Мансийский автономный округ-Югра
22ОРЛОВА Светлана ЮрьевнаВладимирская область
23БАСАРГИН Виктор ФёдоровичПермский край
24ВОЛКОВ Владимир ДмитриевичРеспублика Мордовия
25ПЕЧЁНЫЙ Владимир ПетровичМагаданская область

Вторая группа рейтинга

глава субъекта РФсубъект РФ
26МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич с 28.07.2016. Сменил С.Н.ЯстребоваЯрославская область
27АКСЁНОВ Сергей ВалерьевичРеспублика Крым
28МИТИН Сергей ГерасимовичНовгородская область
29ЕВКУРОВ Юнус-бек БаматгиреевичРеспублика Ингушетия
30МОРОЗОВ Сергей ИвановичУльяновская область
31НИКИТИН Александр ВалерьевичТамбовская область
32ТЕМРЕЗОВ Рашид БориспиевичКарачаево-Черкесская Республика
33ГАПЛИКОВ Сергей АнатольевичРеспублика Коми
34ВОРОБЬЁВ Андрей ЮрьевичМосковская область
35КОПИН Роман ВалентиновичЧукотский автономный округ
36ОСТРОВСКИЙ Алексей ВладимировичСмоленская область
37АБДУЛАТИПОВ Рамазан ГаджимурадовичРеспублика Дагестан
38КОНЬКОВ Павел АлексеевичИвановская область
39БЕРГ Юрий АлександровичОренбургская область
40МАРКЕЛОВ Леонид ИгоревичРеспублика Марий Эл
41БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван АлександровичПензенская область
42КОКОВ Юрий АлександровичКабардино-Балкарская Республика
43НАЗАРОВ Виктор ИвановичОмская область
44СИТНИКОВ Сергей КонстантиновичКостромская область
45МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир ВладимировичПриморский край
46КУВШИННИКОВ Олег АлександровичВологодская область
47БОГОМАЗ Александр ВасильевичБрянская область
48ТОЛОКОНСКИЙ Виктор АлександровичКрасноярский край
49КОРОЛЁВ Олег ПетровичЛипецкая область
50РУДЕНЯ Игорь Михайлович с 02.03.2016. Сменил А.В.ШевелёваТверская область
51ЖВАЧКИН Сергей АнатольевичТомская область
52АЛИХАНОВ Антон Андреевич с 06.10.2016. Сменил Е.Н.ЗинчеваКалининградская область
53ПОТОМСКИЙ Вадим ВладимировичОрловская область
54МИХАЙЛОВ Александр НиколаевичКурская область
55СОЛОВЬЁВ Александр ВасильевичУдмуртская Республика
56ЖИЛКИН Александр АлександровичАстраханская область
57КАРА-ООЛ Шолбан ВалерьевичРеспублика Тыва
58ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович с 28.07.2016. Сменил С.И.МеняйлоГород федерального значения Севастополь
59ШАНЦЕВ Валерий ПавлиновичНижегородская область
60БОЧАРОВ Андрей ИвановичВолгоградская область

Третья группа рейтинга

глава субъекта РФсубъект РФ
61ТУЛЕЕВ Аман ГумировичКемеровская область
62КУЙВАШЕВ Евгений ВладимировичСвердловская область
63ГОРОДЕЦКИЙ Владимир ФилипповичНовосибирская область
64БОРИСОВ Егор АфанасьевичРеспублика Саха (Якутия)
65ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович с 28.07.2016. Сменил Н.Ю.БелыхКировская область
66ДУБРОВСКИЙ Борис АлександровичЧелябинская область
67РАДАЕВ Валерий ВасильевичСаратовская область
68КОЗЛОВ Александр АлександровичАмурская область
69ЗИМИН Виктор МихайловичРеспублика Хакасия
70МЕРКУШКИН Николай ИвановичСамарская область
71ОРЛОВ Алексей МаратовичРеспублика Калмыкия
72ЛЕВЧЕНКО Сергей ГеоргиевичИркутская область
73ЖДАНОВА Наталья Николаевна с 17.02.16. Сменила К.К.ИльковскогоЗабайкальский край
74ОРЛОВ Игорь АнатольевичАрхангельская область
75КОВАЛЁВ Олег ИвановичРязанская область
76БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович с 15.09.2016. Сменил Т.К.АгузароваРеспублика Северная Осетия-Алания
77КОКОРИН Алексей ГеннадьевичКурганская область
78КОВТУН Марина ВасильевнаМурманская область
79БЕРДНИКОВ Александр ВасильевичРеспублика Алтай
80ТУРЧАК Андрей АнатольевичПсковская область
81ЛЕВИНТАЛЬ Александр БорисовичЕврейская автономная область
82ТХАКУШИНОВ Асланчерий КитовичРеспублика Адыгея
83КАРЛИН Александр БогдановичАлтайский край
84ХУДИЛАЙНЕН Александр ПетровичРеспублика Карелия
85НАГОВИЦЫН Вячеслав ВладимировичРеспублика Бурятия

Читайте также: Рейтинг мэров городов России за 2016 год

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Регионы России в условиях финансового кризиса
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Абэ выбрал не то место для исторического примирения
ТокиоЯпония Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
МоскваРоссия Онкологические заболевания Общество
NB!
28.12.16
В сети появились первые снимки новейшего китайского истребителя J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
28.12.16
New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии: Мы больше никогда не будем вести войну
ВашингтонСША Американо-японские отношения Политика
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
28.12.16
Киев в награду за реформы получил от ЕС €55,125 млн
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«2016-й — год выхода экономики России из пике» — эксперт
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
28.12.16
«Нефть стремится к $56»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.12.16
«Рубль готовится протестировать отметку 60»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
28.12.16
Российские саперы обезвредили мины на тысяче гектаров в Алеппо
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Госдеп — об обвинении Эрдоганом коалиции США: «Это нелепое заявление»
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Самым влиятельным брендом в мире вновь признан Apple
ВашингтонСША Международные экономические рейтинги Экономика
NB!
28.12.16
Китай и Боливия расширят военное сотрудничество
ПекинКитай Политика Китая Политика
NB!
28.12.16
Обама готовит России «прощальный подарок» — санкции за кибератаки
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
28.12.16
«День массовых драк» в торговых центрах США — что это было?
АврораСША Массовые драки Общество
NB!
28.12.16
Госдеп США: «Израиль вреден для Ближнего Востока»
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
28.12.16
ООН за вывод поселений из Палестины? — Израиль сделает «наоборот»
ИерусалимИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии не принес извинений за Перл-Харбор
ГонолулуСША Военный альянс США и Японии Политика
NB!
28.12.16
«Двое замерзли, один скачет» — 27 декабря на фондовом рынке США
Нью-ЙоркСША Фондовый рынок Экономика
ещё главное