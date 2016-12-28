Национальный рейтинг губернаторов за 2016 год

Возврат к прямым выборам не привел к радикальным изменениям в «коллективном портрете глав российских регионов»

Москва, , 10:11 — REGNUM Лидерами Национального рейтинга губернаторов за 2016 год стали: Сергей Собянин (Москва), Владимир Якушев (Тюменская область) и Рустам Минниханов (Татария). Таковы данные рейтинга мэров и губернаторов за 2016 год, составленный Центром информационных коммуникаций «Рейтинг»

В случае с главами субъектов РФ, представляющими города федерального значения, в частности Москву, эксперты свою оценку основывали, в первую очередь, на факторах политических. Проблемы городского хозяйства при этом отошли на второй план.

Большой успех выпал в «Национальном рейтинге» на долю Александра Дрозденко (Ленинградская область), он занял 4-е место. По мнению большинства экспертов, его стилем в 2016 году были стабильность и стопроцентное использование всех представившихся ему возможностей.

На 5-м месте лидер одного из ключевых энергетических регионов России Дмитрий Кобылкин (Ямало-Ненецкий автономный округ), который всегда находится во главе практически любых исследований, посвященных региональным главам.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов — на 10 месте, лидер Югры Наталья Комарова — на 21 месте, глава Мордовии Владимир Волков — на 24-м, Леонид Маркелов (Марий Эл) — на 40-м, Александр Соловьев (Удмуртия) — на 55-м, Николай Меркушкин из Самары — на 70-м.

Виктор Назаров (Омская область) вошел во вторую группу глав регионов и занял первое место среди губернаторов Сибирского федерального округа (43-я строчка в общем рейтинге).

У главы Свердловской области Евгения Куйвашева — 62 место, у челябинского губернатора Бориса Дубровского — 66, лидер курганцев Алексей Кокорин — на 77 месте.

Рейтинги основывались на анкетировании специалистов в разных сферах. Составители рейтинга отмечают, что на протяжении года исследования фонда носили закрытый характер.

В Национальном рейтинге губернаторов отмечены предшественники только тех глав регионов, которые вступили в должность в 2016 году. Для формата и целей исследования признано лишним акцентировать внимание на нюансах статуса руководителей субъектов («и.о.», «временно исполняющий» и т.п.).

«Принципиальная смена лица губернаторского корпуса произошла в середине 2000, после отмены прямых губернаторских выборов. Ушли со сцены политики, взлетевшие на волне профессионального PRa, любители ярких заявлений на страницах федеральных СМИ, авторы политических проектов, выходивших далеко за пределы их собственных регионов. Им на смену пришла генерация хозяйственников.

Возврат к прямым выборам не привел к радикальным изменениям в «коллективном портрете глав российских регионов». Разве что увеличилась среди губернаторов группа лиц, которые могут считать себя «назначенцами Путина» и ориентированных в первую очередь на его мнение и оценки. При этом губернаторский корпус, безусловно, далеко не однороден», — считает политолог, член Центрального совета «Всероссийского совета местного самоуправления» Светлана Разворотнева.

Первая группа рейтинга

№ глава субъекта РФ субъект РФ 1 СОБЯНИН Сергей Семёнович Город федерального значения Москва 2 ЯКУШЕВ Владимир Владимирович Тюменская область 3 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Республика Татарстан 4 ДРОЗДЕНКО Александр Юрьевич Ленинградская область 5 КОБЫЛКИН Дмитрий Николаевич Ямало-Ненецкий автономный округ 6 ПОЛТАВЧЕНКО Георгий Сергеевич Город федерального значения Санкт-Петербург 7 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чеченская Республика 8 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 9 ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич Воронежская область 10 ХАМИТОВ Рустэм Закиевич Республика Башкирия 11 САВЧЕНКО Евгений Степанович Белгородская область 12 АРТАМОНОВ Анатолий Дмитриевич Калужская область 13 ИЛЮХИН Владимир Иванович Камчатский край 14 ШПОРТ Вячеслав Иванович Хабаровский край 15 ГОЛУБЕВ Василий Юрьевич Ростовская область 16 ИГНАТЬЕВ Михаил Васильевич Чувашская Республика 17 ДЮМИН Алексей Геннадьевич с 02.02.2016 . Сменил В.С.Груздева Тульская область 18 ВЛАДИМИРОВ Владимир Владимирович Ставропольский край 19 КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Сахалинская область 20 КОШИН Игорь Викторович Ненецкий автономный округ 21 КОМАРОВА Наталья Владимировна Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 22 ОРЛОВА Светлана Юрьевна Владимирская область 23 БАСАРГИН Виктор Фёдорович Пермский край 24 ВОЛКОВ Владимир Дмитриевич Республика Мордовия 25 ПЕЧЁНЫЙ Владимир Петрович Магаданская область

Вторая группа рейтинга

№ глава субъекта РФ субъект РФ 26 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич с 28.07.2016 . Сменил С.Н.Ястребова Ярославская область 27 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Республика Крым 28 МИТИН Сергей Герасимович Новгородская область 29 ЕВКУРОВ Юнус-бек Баматгиреевич Республика Ингушетия 30 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская область 31 НИКИТИН Александр Валерьевич Тамбовская область 32 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесская Республика 33 ГАПЛИКОВ Сергей Анатольевич Республика Коми 34 ВОРОБЬЁВ Андрей Юрьевич Московская область 35 КОПИН Роман Валентинович Чукотский автономный округ 36 ОСТРОВСКИЙ Алексей Владимирович Смоленская область 37 АБДУЛАТИПОВ Рамазан Гаджимурадович Республика Дагестан 38 КОНЬКОВ Павел Алексеевич Ивановская область 39 БЕРГ Юрий Александрович Оренбургская область 40 МАРКЕЛОВ Леонид Игоревич Республика Марий Эл 41 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская область 42 КОКОВ Юрий Александрович Кабардино-Балкарская Республика 43 НАЗАРОВ Виктор Иванович Омская область 44 СИТНИКОВ Сергей Константинович Костромская область 45 МИКЛУШЕВСКИЙ Владимир Владимирович Приморский край 46 КУВШИННИКОВ Олег Александрович Вологодская область 47 БОГОМАЗ Александр Васильевич Брянская область 48 ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович Красноярский край 49 КОРОЛЁВ Олег Петрович Липецкая область 50 РУДЕНЯ Игорь Михайлович с 02.03.2016 . Сменил А.В.Шевелёва Тверская область 51 ЖВАЧКИН Сергей Анатольевич Томская область 52 АЛИХАНОВ Антон Андреевич с 06.10.2016 . Сменил Е.Н.Зинчева Калининградская область 53 ПОТОМСКИЙ Вадим Владимирович Орловская область 54 МИХАЙЛОВ Александр Николаевич Курская область 55 СОЛОВЬЁВ Александр Васильевич Удмуртская Республика 56 ЖИЛКИН Александр Александрович Астраханская область 57 КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Республика Тыва 58 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович с 28.07.2016 . Сменил С.И.Меняйло Город федерального значения Севастополь 59 ШАНЦЕВ Валерий Павлинович Нижегородская область 60 БОЧАРОВ Андрей Иванович Волгоградская область

Третья группа рейтинга

№ глава субъекта РФ субъект РФ 61 ТУЛЕЕВ Аман Гумирович Кемеровская область 62 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская область 63 ГОРОДЕЦКИЙ Владимир Филиппович Новосибирская область 64 БОРИСОВ Егор Афанасьевич Республика Саха (Якутия) 65 ВАСИЛЬЕВ Игорь Владимирович с 28.07.2016 . Сменил Н.Ю.Белых Кировская область 66 ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович Челябинская область 67 РАДАЕВ Валерий Васильевич Саратовская область 68 КОЗЛОВ Александр Александрович Амурская область 69 ЗИМИН Виктор Михайлович Республика Хакасия 70 МЕРКУШКИН Николай Иванович Самарская область 71 ОРЛОВ Алексей Маратович Республика Калмыкия 72 ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич Иркутская область 73 ЖДАНОВА Наталья Николаевна с 17.02.16. Сменила К.К.Ильковского Забайкальский край 74 ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская область 75 КОВАЛЁВ Олег Иванович Рязанская область 76 БИТАРОВ Вячеслав Зелимханович с 15.09.2016 . Сменил Т.К.Агузарова Республика Северная Осетия-Алания 77 КОКОРИН Алексей Геннадьевич Курганская область 78 КОВТУН Марина Васильевна Мурманская область 79 БЕРДНИКОВ Александр Васильевич Республика Алтай 80 ТУРЧАК Андрей Анатольевич Псковская область 81 ЛЕВИНТАЛЬ Александр Борисович Еврейская автономная область 82 ТХАКУШИНОВ Асланчерий Китович Республика Адыгея 83 КАРЛИН Александр Богданович Алтайский край 84 ХУДИЛАЙНЕН Александр Петрович Республика Карелия 85 НАГОВИЦЫН Вячеслав Владимирович Республика Бурятия

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