Светлана Шаповалова, , 07:19 — REGNUM

Этой зимой маленький алтайский городок Камень-на-Оби оказался в неимоверно тяжелой ситуации по многим параметрам, но прежде всего — обеспечению властью и теплом. Причем дефицит и того и другого взаимосвязан. Режим ЧС, который был введен в конце сентября, и который вот-вот придется объявлять вновь, напрямую зависит от амбиций новоизбранных депутатов-справедливороссов.

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Получив большинство в местном парламенте, они стали вести себя, мягко сказать, странно. «Зачем тратиться на уголь, все равно кто-нибудь поможет», — почти дословно заявляли некоторые в ходе оперативного совещания в муниципалитете. Говорили, вполне осознавая, что если они не дадут свое согласие, то администрация не сможет создать резервный фонд запасов угля и в срочном порядке закупить часть топлива, чтобы не заморозить город. «Надо детально вникнуть, надо разобраться в ситуации», — с такими аргументами депутаты один за другим строчат запросы в администрацию, однако же с ответами на жизненно важные для города вопросы явно затягивают. При этом не забывают о «себе любимых». Председатель районного собрания депутатов Виктор Кашицин так прямо и заявил: наше законное право получать компенсацию за поездки на собрания. Из интервью с ним можно сделать вывод, что и с принятием проекта бюджета на 2017 год в районе может возникнуть волокита.

Ситуацию усугубляет безвластие: процесс избрания руководителя вновь создаваемого муниципального образования (Каменский район с административным центром в городе Камень-на-Оби, — прим. ИА REGNUM ) явно затянулся: со времени досрочных выборов депутатов в местный парламент прошло уже более полугода. До избрания нового главы руководить муниципалитетом должен был прежний глава — Александр Кулик. Но в соответствии с законодательством, в его полномочия входило только подписание нормативных правовых актов, принятых Каменским городским советом депутатов (поскольку Кулик не является депутатом горсовета). К тому же на днях суд вынес теперь уже бывшему главе приговор и штраф в размере 360 тысяч рублей за то, что, тот, являясь генеральным директором ОАО «Слава», уклонялся от налогов и не выплачивал зарплату.

Все странности в поведении депутатов первый заместитель главы администрации района Александр Брежнев расценивает как саботаж, целью которого является избрание главой бывшего главы города Федора Найдена. Сами народные избранники полагают, что действуют они исключительно в интересах народа, но некоторые не скрывают, что господин Найден играет в этой истории далеко не последнюю скрипку. Народ же (горожане), судя по всему, устали и сполна натерпелись проблем от амбиций политиков. Некоторые просят от региональных властей прямого вмешательства в ситуацию.

Камень преткновения

Неразрешимая проблема в Камне, название которого так актуально перекликается сейчас с известной крылатой фразой, возникло после внеочередных мартовских выборов в представительные органы вновь создаваемого муниципального образования. Представители партии «Единая Россия», как известно, потерпели на них поражение. Большинство мандатов получила «Справедливая Россия», активно поддерживаемая бывшим главой Федором Найденым, стремящимся вернуться во власть.

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Руководство края хоть никогда публично не озвучивало, что не хотело бы видеть его главой Каменского района, но основания его не поддерживать, вполне могут быть. Убедилась в этом лично, посетив на днях родину прославленного советского режиссера Ивана Пырьева.

Первое, что не понравилось, — потонувший в сугробах мемориал Славы и подножие монумента, установленного в честь воинов-каменцев, погибших в годы Великой Отечественной войны: детвора явно использует его, как зимнюю забаву — катание с горки на разных подручных средствах. Снег, судя по всему, здесь не убирали еще с осенних снегопадов. Это подтвердила и юная горожанка. «За последние два месяца, что я тут живу, ни разу не видела, чтобы Мемориал чистили», — поделилась она.

Впрочем, судя по отвалам на обочинах, расчистку дорог здесь тоже не очень-то жалуют. Подумалось: «Этот город «болен зимой»: безвластие лучше всего характеризует именно такие места». С приближением к зданию администрации уверенность только усилилась, — «у власти крыши нет»: новую, покатую крышу, только-только начали монтировать. Не удалось попасть с первого раза и в приемную этого приметного здания — внутри тоже вовсю идут ремонтные работы.

К бюстам Ивана Пырьева и других достойных представителей городка, установленных на набережной, тоже было не подойти, не увязнув в снегу по щиколотку. Жаль, что и горожан поблизости наблюдалось мало. Вереницы людей, пересекавших пешком скованную льдом Обь, оказались жителями близлежащих сел и разговаривать с незнакомкой о городских проблемах совсем не были настроены. Жаль.

«Массовку» в разгар рабочего дня рядом с административным зданием создавали, в основном, голуби. Сбившись в стайку у фонтана, они, оказывается, ждали кормежки: стоило только остановиться, и крылатые вымогатели окружили со всех сторон, пытаясь едва ли не в карманы клювом залезть. К этому трюку они, как выяснилось, пристрастились потому, что один сердобольный дедушка регулярно кормит их зерном, доставая лакомство как раз из кармана своего потертого пальтеца. Его-то я и встретила, он оказался первым, кто хоть что-то рассказал.

Мужчину зовут Виктор. Ему с женой — говорит — живется в городе вполне сносно, проблем с отоплением не ощутили потому, что в доме (как и у многих в городе) печное отопление имеется. «А то, что света по вечерам на улице нет — это безобразие. Стараемся без фонарика не выходить в сумерках на улицу. Жена недавно сильно ушиблась», — сожалеет Виктор.

«Нужно вмешаться»

Пока фотографировала здание администрации — ждала еще какого-нибудь разговорчивого собеседника себе в респонденты ‑ и дождалась. Мужчина с глазами василькового цвета поначалу не хотел давать интервью, но в итоге разрешил записать на диктофон и использовать его мнение о местной власти — накипело.

Владимир Павлович (так он представился) отметил, что в историю с безвластием давно нужно вмешаться властям Алтайского края. «Такому человеку как наш Федор (вероятно Найден, — прим. ИА REGNUM ) — нельзя во власть. Пусть победит кто-то другой — может, и не кристально чистый — но такой, чтобы для города работал», — подчеркнул мужчина.

Владимир Павлович признался, что если бы ему довелось встретить губернатора Александра Карлина, то он бы ему сказал: «Если краю на нас не наплевать, нужно убирать такую власть». Мужчина сожалеет, что не везет в последнее время Камню на толковых руководителей.

«У нас главой была тут одна — мягко говоря — пьющая дама. Сейчас объединили район и город — протягивают этого Федю. Но на нем негде штамп ставить — такая пачка дел на него имеется. Мост строили — много чего растаскал тут. Человек, так скажем, не прочь поживиться за государственный счет. И опять к власти рвется. Бюллетени портят в Думе уже третий раз: там большинство депутатов сейчас — «Справедливая Россия». Они упорно тянут его на главу. Так вот и живем», — резюмировал Владимир Павлович.

На вопрос — кого бы он хотел видеть руководителем в Каменском районе — не ответил, но подчеркнул, что достойных людей много.

«Даже из тех, кого выдвинули, можно выбрать. Но извините, там выдвигается женщина, которая товарами на базаре торгует. Как вы думаете, справится ли она? Вот у меня два высших образования — экономическое и строительное. Сейчас, конечно, увы — возраст уже не тот — но даже я не не был бы уверен, что справлюсь с такой должностью. А эта рвется к власти. В Думе сидят сейчас люди (я ничего не хочу сказать — они сами по себе они неплохие), но там же надо в чем-то разбираться маленько. Поэтому я считаю, что ничего хорошего здесь не будет. Краевым властям нужно вмешаться в этот процесс — если мы нужны краю. И эту Думу с пацанятами надо распускать уже. Сын Феди — Дима — депутат №1 сейчас в списке. Но ведь ранее он с подругой совершил смертельное ДТП — во всех газетах, даже на НТВ об этом сообщали — избежал наказания, — водил за нос следователей. А наши бабки его сходу в Думу выбрали — парня, который никогда нигде не работал и не будет работать. Как вы думаете, почему все рвутся в этот клан? Но если власти хотят, чтобы в Камне что-то наладилось, нужно все-таки вмешаться в это дело», — отмечает Владимир Павлович.

Кстати, от него я узнала историю фонтана (так полюбившегося голубям) и домов, что на улице Пушкина (именуют их не иначе, как «грядки»).

Фонтан, пояснил собеседник, устанавливали с ведома этого самого Федора. «Прямо на голый асфальт кинули трубы — сейчас фонтан стоит, как памятник. А «грядки» — тоже его работа. Сколько раз еду, столько и матерюсь, — объезжать квартал приходится», — иронизирует Виталий Павлович. Говорит, что в свое время собрал все документы и пытался через прессу донести эти сюжеты, но увы.

«Приезжал тут один корреспондент из Барнаула, я ему все доказательства предоставил. К примеру — о том, как у нас мост строили и сколько при этом сотен миллионов растаскали, не положив дренаж, как положено. Рассказал, сколько и кем квартир присвоено, а работ — не сделано. В итоге вышла малюсенькая заметулечка ни о чем. По бессовестному купили журналиста, наверное, с потрохами», — сожалеет Иван Павлович.

«А мы то здесь при чем?»

Конкурс по замещению кресла главы Каменского района объявлен уже в третий раз. На должность главы района претендуют 7 человек. Помимо Федора Найдена (он является директором ООО «Фермер»), на руководящую должность решили претендовать: депутат Каменского районного собрания справедливоросс Виктор Васильев, безработный (в прошлом — коммунальщик и работник муниципалитета) Евгений Корнилов, директор Каменского медицинского колледжа, депутат горсовета Елена Волошина, и.о. главы района Александр Брежнев, представитель «Алтайкрайэнерго» Константин Кузнецов и осужденный за неуплату налогов и зарплат — Александр Кулик. Заседание конкурсной комиссии, по итогам которого будут выбраны кандидаты для тайного голосования, состоится 27 декабря. До этого момента идет проверка предоставленных соискателями документов. Кстати, отмена первых двух конкурсов была связана именно с этой процедурой. Причем предыдущий раз справедливороссы намерено сорвали голосование, так как Федор Найден не прошел проверку.

В интервью ИА «Банкфакс» депутат Алтайского Заксобрания Василий Железовский, говоря о порче бюллетеней, не стал скрывать: «это протест против недопуска до конкурса нашего кандидата. Мы шли на выборы с Федором Найденом и с конкретной программой», — заявил депутат.

В общем, пока сложно сказать: есть ли у народных избранников время думать о программе и чаяниях избирателей, но с холодами недовольства депутатами и местной властью стало заметно больше.

«Где депутаты, мы что, зря за них голосовали? Разве они не знали, что им придется работать?» — такие звонки, как пишут «Каменский известия» («КИ»), стали поступать в редакцию газеты после почти недельной задержки начала отопительного сезона. Когда тепло все же дали, горожане вновь вернулись к теме освещения на улицах, вернее — его отсутствия.

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«Развесили свои желтые флаги по всему Камню, может, думают, что от них посветлеет на улицах? Скоро девять месяцев, как к власти пришли, а проблем не меньше, еще больше образовалось…» — цитирует «КИ» мнение своего читателя.

Но у депутатов на сей счет есть свой, «справедливый» ответ: мол, денег мы не получаем, а значит, и влиять на исполнительную власть нет возможности.

«В отличие от депутатов, работающих на общественных началах, работники администрации получают неплохую зарплату. У нас нет инструментов, чтобы влиять на нынешнюю исполнительную власть. При этом нам не дают избрать главой района нашего человека, что мы готовы сделать еще с марта текущего года. А нынешние работники либо не умеют работать, либо не хотят», — заявил Василий Железовский теперь уже газете «Каменский известия».

Примерно в таком же ключе (только по поводу проблем с отоплением в городе) комментирует ситуацию и председатель районного собрания депутатов Виктор Кашицин. Он тоже считает, что справедливороссам не в чем себя упрекнуть.

«Что касаемо обвинений в наш адрес, что, мол, вот вы виноваты в том, что может сорваться отопительный сезон, я считаю, что это как минимум несправедливо. Здесь комплекс мероприятий должен был быть с самого начала, а не просто «дайте денег, дайте денег». Надо было предвидеть ситуацию — она же материальная, а не виртуальная: сколько средств нужно для подготовки, какие у нас резервы есть, как будет ситуация развиваться. Про кассовый разрыв директор тепловых сетей говорил мне еще в июле где-то месяце. Понимаете о чем речь? Доходная и расходная части они, получается, в минус ушли. Расходы превалируют над доходами. Поэтому эта ситуация — она просматривалась ранее. Надо было и думать тогда, а не сейчас, когда караул, когда пожар уже. То есть, как здесь кого-то обвинять, почему мы виноваты? Сейчас вы пришли с акцентом на нас, ранее телевидение «Катунь-24» — журналисты. Знаете, все претензии — к журналистам. А мы то здесь при чем? Не мы же ситуацию до такого состояния довели, правильно? Есть исполнительная власть, есть юридическое лицо, которое на коммерческой основе зарабатывает на этом деньги. А мы, получается, из бюджета — дайте, дайте! Несправедливо», — заявил народный избранник Кашицин. К тому-же, по его словам, нет никакой уверенности, что средства, в случае создания фонда, вернутся в бюджет — уж очень много долгов накопили коммунальщики.

Кстати, о бюджете: не исключено что с принятием его проекта на будущий год тоже могут возникнуть проблемы.

«Мы неоднократно просили Александра Брежнева при разработке бюджета учитывать те вопросы, которые мы ставили задолго до его формирования. К примеру, о том, что нужно помогать не только тем, кто получает отопление и деньги по программам по ремонту крыш, придомовых территорий и так далее. Ведь большинство населения живет в частном секторе и ничего этого не имеет. Так будьте как-то справедливее при распределении. Допустим, есть у нас сейчас несколько обращений погорельцев. Я всего — навсего попросил: ну выделите из резервного фонда по 10−15 тысяч — хотя бы на покупку носков и самого необходимого. Зима все-таки. Нет. Категорично нет. А сейчас дай им 17 миллионов рублей — город замерзает. А эти — в частном доме жили. Им знаете, им может абсолютно «ровно» быть, как у нас система отопления работает», — приводит довод Виктор Кашицин.

Правда, про себя, как выяснилось, депутаты тоже не забыли. Они намереваются «привести в соответствие» ту статью федерального закона №131, где сказано о доплатах и возмещении расходов депутатам.

«Вопрос встал после избрания. У нас часть депутатов за речкой живет, в деревнях, и им приходится за свой счет добираться. Но, извините, есть федеральный закон, который устанавливает правила компенсации собственных затрат. Это логичное обычное дело. Почему бы нет? Но как распределить так, чтобы это справедливо было? Вот это проблема. Нет способа правильно оценить размер возмещения. Один депутат затратил на поездку 500 рублей, а другой — 300. Тем более, когда вопрос встает о справедливости с бюджетных ассигнований. Извините, 43 миллиона рублей на содержание административного аппарата нашего — это нормально считается, а какую-то маленькую частичку (нам)? Причем это же не из тех средств пойдет, которые на социальные программы предусмотрены. Это именно из тех денег, которые идут на аппарат администрации. То есть мы их как бы немножко по закону попросили: отдайте то, что люди затратили. Об этом только речь», — разъясняет председатель районного собрания депутатов Виктор Кашицин.

Александр Брежнев такой постановкой вопроса весьма удивлен. «У нас никогда вопросов не вставало по районным доплатам депутатам. Их не так много — всегда вместе с главами поселений приезжали. А городским депутатам была 5 тыс. в год доплата, а сейчас они хотят 1 тысячу в месяц себе начислить», — говорит Александр Брежнев. К тому же, он утверждает, что из 14-ти депутатов — «справедливороссов» только четверым далеко добираться на машине. Впрочем, когда речь идет о себе любимых, деньги, судя по интервью, никогда не бывают лишними.

Саботаж

Действия депутатов Александр Брежнев склонен расценивать не иначе, как саботаж. «Да, мы считаем, что это все намеренно делается. Они все понимают, но голосуют против. Большинство депутатов — сторонники Федора Найдена. Они говорят, что власть бездействует, вот был бы наш кандидат, у нас все было бы хорошо ‑ и свет, и тепло, и вода. Хотя я знаю, что и у справедливороссов идет раскол — Виктор Васильев проголосовал за поддержку нашего решения. Он понимает, что нельзя без угля город оставить. Другие в разговоре тоже вроде бы все понимают и соглашаются, но голосуют не всегда так, как разум им подсказывает», — поясняет исполняющий обязанности главы.

«Что сейчас важнее? Чтобы в детских садах, больницах и других учреждениях люди были в тепле. Ситуация очень тяжелая, если есть возможность создать резервный фонд, то нужно ее использовать, — этого требуют обстоятельства», — заявил сам Виктор Васильев. Кстати, он признался, что в конкурсе на назначение главы он, как и все другие кандидаты «справедливороссов», участвуют в качестве «диспетчеров». Хотя сам депутат Васильев, более 15 лет работавший в администрации, говорит, что может быть и хотел стать главой (если бы не возраст). И что он хорошо знает, к чему может привести сложившаяся ситуация с углем. По словам Васильева, если вопрос не решится и большинство коллег его не поддержат, то депутаты должны взять на себя всю ответственность по этому вопросу перед избирателями.

По поводу причин, из-за которых в городе возникли трудности с углем, Александр Брежнев поясняет так:

«Мы вошли с полномочиями объединенного муниципалитета с 1 августа: до этого этот МУП «Теплосети», образованный в мае 2016 года, имел городскую подчиненность. Естественно его оборотных средств не хватало. Отопительный сезон начался только сейчас (октябрь — ноябрь — то есть, по сути) — МУП только 2 месяца получает от населения денежные средства. Поэтому за летние месяцы накопилась задолженность по заработной плате, по налогам — еще по каким-то платежам. А производственную деятельность начали только в октябре месяце. Вот сейчас пытаемся выровнять кассовый разрыв, для чего мы и обратились к депутатам, — чтобы создать фонд, а не безвозмездно помогать предприятию. То есть, сегодня мы даем в долг до того срока, когда накопится нужная сумма от отопительного сезона. Тогда предприятие вернет эти средства в бюджет, и мы сможем вновь ими воспользоваться. Это все и было разъяснено депутатам. Также мы были вынуждены обратиться и в прокуратуру — попытаться посодействовать на депутатов в принятии какого-то решения. К сожалению, на сегодня решение не принято», — пояснил Александр Брежнев.

Неизвестно, что помогло — настояние прокуратуры или еще какие факторы, но депутаты согласились дать свой ответ по фонду в течение двух дней.

«В отсутствии решения, нам вновь придется объявлять режим ЧС или брать кредит. Вариант с фондом был бы наименее болезнен, потому что мы возьмем эти деньги из бюджета, а потом вернем. Неопределенность на коммунальном хозяйстве тяжелее всего сказывается. Сказали бы уж — «нет» или «да», — от этого зависит, как себя дальше вести. Но у депутатов — семь пятниц на дню. Тот же Кашицин в моем кабинете вначале сказал, что они с женой (она тоже депутат) дадут свое согласие на такую поправку, а потом выясняется, что свою подпись он поставил в графе против», — рассказал Александр Брежнев.

Делать выводы во всей этой истории пока совсем не из чего. Только одно наблюдение: уж очень похож муниципалитет на «сакральную жертву», возложенную представительной властью на алтарь собственных амбиций. Вот только улучшит ли она жизнь горожан и есть ли до них хоть кому-нибудь дело? На момент подготовки статьи ясности не прибавилось — одобрят или нет депутаты принятие поправки в бюджет о выделении средств на создание резервного фонда запасов угля (того, что есть, Камню-На-Оби хватит не более, чем на двое суток).

О том, что справедливоросское большинство пойдет на компромисс, как-то не особо верится. Скорее всего, депутаты будет тянуть с решением до конца декабря — даты, когда конкурсная комиссия обнародует имена прошедших отбор кандидатов на пост главы. И если там вновь не окажется Федора Найдена… «Долгоиграющая жертва» получится из Камня-на-Оби и его жителей.