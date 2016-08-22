По итогам Олимпиады в Рио-де-Жанейро Россия находится на четвёртом месте в общем медальном зачёте: на счету сборной 56 медалей, 19 — золотых, 18 — серебряных и 19 — бронзовых

Олимпийский флаг

В ходе церемонии закрытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро флаг Международного олимпийского комитета (МОК) был передан мэру японского города Токио, где в 2020 году состоятся следующие летние ОИ.

Мэр бразильского города Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс торжественно передал флаг губернатору Токио Юрико Коикэ.

Олимпиада в Рио проходила с 5 по 21 августа. В неофициальном общекомандном зачете первое место заняла американская сборная, второе досталось британцам, а третье заняла китайская команда. Сборная России взяла четвертое место. Причем ОИ в Рио предшествовали громкие допинговые скандалы антироссийской направленности.

Читайте подробнее: Олимпиада в Рио закрыта: флаг передан мэру Токио

В Северной Осетии с радостью восприняли весть о победе воспитанника североосетинской школы вольной борьбы Сослана Рамонова, выигравшего 21 августа, золотую медаль Олимпиады. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM , он боролся в составе сборной команды России и одержал победу над действующим олимпийским чемпионом азербайджанцем Тогрулом Асгаровым.

Отметить весомое для жителей Осетии событие в дом Рамоновых, в городе Владикавказе пришли родственники, друзья, знакомые, соседи, жители североосетинской столицы, чтобы поздравить чемпиона и его родителей с блестящей победой. Поздравил отца олимпийского чемпиона Людвика Рамонова с победой сына и врио главы Северной Осетии Вячеслав Битаров. Руководитель республики поблагодарил его за то, что воспитал настоящего чемпиона, которым сегодня гордится вся республика, вся страна.

«С интересом и волнением следил за схватками нашего спортсмена и испытывал гордость за родную Осетию и Россию, за наш талантливый народ. Для Сослана Рамонова — это подъем на высшую ступень пьедестала, а для всей нашей молодёжи — отличный стимул стремиться только вперед», — подчеркнул Вячеслав Битаров.

Читайте подробнее: Северная Осетия поздравляет Сослана Рамонова с золотой олимпийской медалью

По словам Сослана Рамонова, он мог бы одержать победу даже с закрытыми глазами. Борец добавил, что его противник оказался очень сильным, однако серьезный настрой перед финалом помог Рамонову выйти победителем.

«Это казалось, что так все легко, на самом деле мы прошли прекрасную подготовку, так что я, наверное, все бы это сделал и с закрытыми глазами», — отметил борец и добавил, что настроиться на победу ему помогали мысли о близких.

Читайте подробнее: Борец Рамонов: Я мог бы победить с закрытыми глазами

Омская спортсменка Вера Бирюкова в составе команды российских гимнасток завоевала «золото» Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Финал соревнований по художественной гимнастике в групповых упражнениях состоялся 21 августа. Победу одержала сборная России. В составе российской команды выступила омичка Вера Бирюкова.

В правительстве Омской области, «художницу» Бирюкову с «золотом» Олимпиады поздравил губернатор региона Виктор Назаров. «Ваша золотая медаль продолжила славную традицию омской школы гимнастики — не возвращаться с Олимпиады без наград. «Серебро» Ирины Чащиной, «золото» Маргариты Алийчук и Ксении Дудкиной, два «золота» Евгении Канаевой и ваша золотая медаль ярко свидетельствуют о высоком уровне развития омского спорта. Вместе с Виталиной Бацарашкиной и Романом Аношкиным вы завоевали для Омской области полный комплект олимпийских медалей», — говорится в поздравительной телеграмме главы региона.

Читайте подробнее: Омичи собрали полный комплект наград на Олимпиаде в Рио

«Знали, что не имели права проиграть, поэтому серьезно готовились и настраивались, разбирали игру сборной Франции. Мы приехали в Рио побеждать, и сделали это!» — поделилась разыгрывающий сборной России и ГК «Ростов-Дон» Екатерина Ильина после победы над француженками в финале Олимпиады-2016. Как сообщили ИА REGNUM 22 августа в пресс-службе донской команды, ковалось олимпийское «золото» с большим трудом.

«Было очень волнительно. Но я старалась не подпускать страх, поэтому не боялась, просто подходила к точке и забивала мячи. Это Олимпийские игры, и здесь каждый матч тяжелый в эмоциональном плане. Мы верили, что можем одержать победу. Считаю, что эмоционально мы были готовы лучше, чем сборная Франции. Мы верили в нашу победу. Я благодарна команде, что хватило сил бороться до конца», — поделилась Ильина.

Читайте подробнее: «Мы приехали в Рио-де-Жанейро побеждать, и сделали это!»

В Московской области подвели итоги завершившейся 21 августа Олимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро. Спортсмены из Московской области принесли в копилку национальной сборной 16 медалей: 8 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства спорта региона.

Подмосковье уступило лидерство лишь столице в количестве медалей, завоеванных региональными спортсменами, оказавшись на втором месте.

Читайте подробнее: В Подмосковье подвели итоги Олимпиады: область принесла сборной 16 медалей

Донская земля ждет триумфаторов Олимпийских игр в Рио. Девять спортсменов из Ростовской области были награждены «золотом» и «серебром» главного турнира четырёхлетия. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 22 августа.

Две награды высшего достоинства из Рио-де-Жанейро привезут синхронистка Влада Чигирева, которая завоевала медаль в командных упражнениях, а также гандболистки ГК «Ростов-Дон», вошедшие в состав сборной России. Подопечные Яна Лесли — Владлена Бобровникова, Екатерина Ильина, Майя Петрова, Анна Седойкина, Анна Сень и Марина Судакова — выиграли финальную битву на паркете у француженок с результатом 22:19. Как отмечали после финального свистка спортсменки, они выходили с желанием победить.

Читайте подробнее: Ими гордится Россия и Дон: В Ростовской области — девять медалистов ОИ-2016

Татарию в составе сборной России представили 13 спортсменов по таким видам спорта, как академическая гребля, плавание, прыжки в воду, волейбол, велоспорт-шоссе, стендовая стрельба и настольный теннис. При этом впервые за всю историю участия в Олимпийских играх спортсмены РТ представляли только один регион, отказавшись от параллельного зачета. По количеству спортсменов, представленных в составе национальной сборной, Татарстан занял пятое место среди регионов страны, сообщил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов на брифинге 22 августа.

«На Олимпиаде в Лондоне в 2012 году из 22 представителей Татарстана лишь три спортсмена, а именно рапиристка Камилла Гафурзянова, стендовик Василий Мосин и пловчиха Яна Мартынова, представляли нашу республику единственным регионом. В этом году эта цифра возросла в два с половиной раза: из 13 участников Олимпиады восемь человек представляют Татарстан без параллельного зачета, остальные пять — волейболисты, выступающие по контракту», — сказал министр.

Читайте подробнее: 13 олимпийцев Татарии: в Казани подвели итоги выступлений в Рио

Российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приняла участие в Церемонии закрытия Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В ходе мероприятия Исинбаеву представили как члена комиссии спортсменов МОК.

Торжественное закрытие Олимпиады состоялось в ночь на понедельник, 22 августа, на бразильском стадионе «Маракана». Публика встретила представительницу России громкими аплодисментами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сессия Международного олимпийского комитета проголосовала за вступление Елены Исинбаевой в состав организации. 45 членов МОК проголосовали за членство российской спортсменки в комитете, против были 23 человека, еще двое воздержались.

Напомним, что Елена Исинбаева стала одной из многих российских легкоатлетов, которые по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не были допущены к участию в Олимпиаде в Рио. 19 августа текущего года известная российская прыгунья с шестом объявила о завершении своей спортивной карьеры.

Читайте подробнее: На закрытии Олимпиады в Рио Исинбаеву представили как нового члена МОК

В воскресенье, 22 августа, президент России Владимир Путин заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде в Рио показали мастерство, выдержку, мужество и волю. Таким образом глава РФ поприветствовал участников международного турнира по боевому самбо «Плотформа S-70» в Сочи.

По словам российского лидера, именно эти, вышеперечисленные, качества продемонстрировали российские олимпийцы на ОИ в Рио-де-Жанейро. Как отметил Путин, в России продолжат развивать массовый спорт и поддерживать участников Олимпиады.

«Тогда в России обязательно будут новые спортивные победы, достижения, рекорды, а главное, будет расти сильное, крепкое молодое поколение, которое гордится своей родиной, понимает свою ответственность перед страной, любит спорт, выбирает ценности активной и здоровой жизни», — подчеркнул президент.

Читайте подробнее: Путин похвалил российских спортсменов за выступление на Олимпиаде в Рио

Президент России Владимир Путин до конца текущей недели примет российских олимпийцев, сообщают «Известия».

Накануне Владимир Путин кратко оценил выступление российских спортсменов на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Глава российского государства отметил, что российские олимпийцы продемонстрировали подлинное мастерство, выдержку, мужество и упорство.

Читайте подробнее: Владимир Путин примет российских олимпийцев на текущей неделе