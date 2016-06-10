Официальный прогноз на 2016 год, утверждённый Александром Лукашенко, предполагает рост ВВП. В указе № 504 от 18 декабря «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 год», определены ключевые показатели эффективности работы правительства и Национального банка. В качестве целей в документе обозначено обеспечение темпов роста к уровню 2015 года: ВВП — не менее чем на 0,3%; производительности труда — не менее чем на 1,5%; экспорта товаров и услуг — не менее чем на 3,5%; реальных располагаемых денежных доходов населения — не менее чем на 0,5%. В известных традициях Совмину предписано определить ключевые показатели госорганизаций и госпредприятий (фактически — план). Указом № 505 от 18 декабря «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2016 год» заявлена приоритетная цель денежно-кредитной политики Белоруссии — снижение инфляции до 12% путём контроля над денежным предложением. Заявлено, что прирост средней широкой денежной массы составит 16−20%, а прирост требований банков к экономике — на уровне 14−18%. Планируется нарастить ЗВР Нацбанка в 2016 году на $0,3 млрд и снизить ставку рефинансирования до 21−24% годовых.

Пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко на открытии историко-культурного комплекса Линия Сталина, 30 июня 2005 года

Едва официальный прогноз на 2016 год был утверждён руководителем постсоветской республики, как независимые эксперты подвергли его критике. Мало кто сомневался в том, что формальная процедура принятия основных документов пройдёт успешно. На казуистику процесса в «стерильных» палатах Нацсобрания и прочие обстоятельства процесса почти никто не обращал внимания — основное внимание было приковано к основным параметрам официального прогноза и источникам их обеспечения.

Республиканский бюджет на 2016 год был принят обеими палатами Нацсобрания 18 декабря. Возможно, по совпадению в тот же день (едва ли не под бой курантов) Александр Лукашенко утвердил официальный прогноз на 2016 год. Как сообщила 31 декабря пресс-служба президента Белоруссии, руководитель постсоветской республики подписал закон № 341-З от 30 декабря 2015 года «О республиканском бюджете на 2016 год», который вступит в действие с 1 января 2016 года. Доходная часть бюджета запланирована в размере 180,5902 трлн белорусских рублей с ростом к ожидаемому исполнению бюджета 2015 года на 9,6%, а расходная часть запланирована в размере 163,4179 трлн белорусских рублей с ростом к ожидаемому исполнению бюджета 2015 года на 6,9%. Бюджет заявлен как профицитный. Как и прежде, основными источниками налоговых доходов должны стать НДС, акцизы и налоги на ВЭД. В «бюджетном пакете» были подписаны и другие законы.

Указом президента № 532 от 31 декабря 2015 года «Об уточнении отдельных показателей республиканского бюджета на 2015 год» были изменены доходные и расходные части госбюджета фактически в последний календарный день уходящего года. Многие указы принимались Лукашенко «задним числом», однако мало какие — в последние часы уходящего года с внесением изменений в законы (которые должен принимать парламент и имеет право вносить изменения в них только он) позапрошлого года. Закон «О республиканском бюджете на 2015 год» был принят 30 декабря 2014 года и опубликован 3 января 2015 года. Пункт 2.3 указа находится под грифом «ДСП».

Едва ли можно считать случайной публикацию в конце декабря ряда важных данных статистической отчётности и документов, характеризующих развитие социально-экономического кризиса в постсоветской республике. Некоторые из них датированы 31 декабря 2015 года, некоторые днями раньше с отложенной публикацией до начала 2016 года или вовсе без опубликования частично или полностью.

Совмин Белоруссии 24 декабря принял постановление № 1085 «О реализации задач социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016 год». Согласно постановлению, ВВП постсоветской республики ждёт падение в I квартале на 1,1%, а по итогам года данный показатель вырастет на 0,3%. Годовая инфляция составит 12% по итогам года при разгоне до 5% в I квартале и замедлении её темпов роста к концу года. Именно I квартал 2016 года будет самым тяжёлым для постсоветской республики, уверены в Совмине: будет падать ВВП, расти инфляция, снижаться реальные располагаемые доходы населения (на 1,5%), и производительность труда (по ВВП) также снизится (на 1%). Но затем начнётся рост, сопровождающийся ростом производства и экспорта, что позволит завершить 2016 год с ростом промпроизводства, экспорта и ВВП в целом.

2016 год будет самым трудным за всю историю Белоруссии, предупредил 22 декабря Александр Лукашенко, отметив при этом, что в сложившейся ситуации виноваты «наворочавшие проблем» Россия, Украина и Казахстан. До этого, 28 августа он утверждал: «Мы переживаем самые тяжёлые эти времена». Возможно, в своих пессимистичных заявлениях Лукашенко не желал провести параллели с тяготами и лишениями периода Великой Отечественной войны.

Поиск внешних источников кредитования шел весь 2015 год без особых успехов. Не было сложностей с привлечением «связанных» кредитов из КНР, а с поиском «живых денег» возникли большие проблемы. Видимо, за пределами Белоруссии верящих в победу «рыночного социализма» оказалось немного.

В марте Россия предоставила Белоруссии кредит на $110 млн, а в июле — еще $760 млн., а затем Россия и Белоруссия достигли «договоренности об отсрочке платежей по действующим кредитным линиям до 2016 года». Однако данные суммы не могли удовлетворить нужды архитекторов «белорусской модели». Тогда руководство постсоветской республики зашло с другой стороны: 18 сентября председатель Совета Республики Нацсобрания Белоруссии Михаил Мясникович заявил, что часть средств бюджета Союзного государства целесообразно потратить на льготное кредитование предприятий, занятых в совместных проектах и в сфере инновационных технологий.

МВФ не принял решения о выделения финансовой помощи руководству Белоруссии. Переговоры длились долго и тяжело. С 2011 года официальный Минск просил о новых кредитах, периодически сменяя просьбы на обвинения фонда в политизации своей деятельности. Однако МВФ был непреклонен, регулярно напоминая, что рассмотрение заявки на кредитование может начаться не раньше, чем начнутся структурные реформы и заявления о готовности начать таковые никак не повлияют на возможность оказания финансовой помощи.

Александр Лукашенко 29 января заявил журналистам о возможности переговоров на тему «реструктуризации долга» и желании «рефинансировать наш внешний долг», а также отсутствии оснований для дефолта. Возможно, руководитель постсоветской республики запутался в словах, однако их оказалось достаточно для резкого снижения котировок белорусских евробондов в тот же день на Штутгартской фондовой бирже. Не изыскав более приемлемых вариантов, официальный Минск согласился на условия МВФ («плясать под эту дудку», как выразилась ранее Надежда Ермакова).

В 2015 году Нацбанк и Совмин Белоруссии предоставили МВФ программу структурных реформ, оценив свои шансы на получение финансовой помощи как высокие, однако руководство фонда не было столь категоричным. Не повлияло на руководство фонда и тот факт, что 31 марта официальный Минск полностью расплатился по старым долгам перед фондом.

Во время президентской кампании, 11 октября Лукашенко заявил прессе: «Я готов на любые преобразования и реформы, и на революционные в том числе, хотя это не мой принцип». Либеральная интеллигенция восприняла данное заявление как намёк на готовность руководителя постсоветской республики к структурным реформам в экономике и даже политическим преобразованиям.

Однако уже 6 ноября, выступая с инаугурационной речью, Лукашенко подверг резкой критике своих подчинённых и заявил о категорическом неприятии самой идеи структурных реформ и проведения приватизации. Лукашенко подчеркнул: в ближайшую пятилетку реформ ждать не следует, и вскоре на очередном «Всебелорусском собрании» он подробнее расскажет о том, почему структурные реформы неприемлемы и кто занимается их лоббированием. В частности, он сказал: «Уж слишком много сегодня говорят и пишут о реформах — о структурных реформах! И никто, заметьте, не сказал: «А что это за реформы? Что же это за структурные реформы?» Но если кто-то за реформы — так вы же будьте честны и скажите, что надо сломать: а) политический строй, государственное устройство Белоруссии; надо разделить, разрезать государственную, народную собственность и раздать! Надо говорить откровенно!».

Вскоре в Минск прибыла группа представителей МВФ и Лукашенко резко сменил тональность и смысловую нагрузку своих комментариев. Обсуждая 17 ноября условия предоставления фондом финансовой помощи Белоруссии, Александр Лукашенко заявил главе миссии МВФ Питеру Долману, что у него не вызывает отторжения ни одно предложение фонда. Лукашенко также отметил, что рекомендации МВФ исходят из объективных законов экономики. Неожиданно Лукашенко сообщил, что его беспокоят не рецепты МВФ, а сроки их реализации. Он подчеркнул, что официальный Минск настроен реализовать ещё не утверждённую фондом программу в максимально сжатые сроки, отметив: «От этого зависит — мы это понимаем — выживаемость Белоруссии».

Вскоре после этого, 30 декабря Лукашенко снова обратился к теме реформ «и в очередной раз предостерёг от необдуманных шагов», сообщили в президентской пресс-службе. Там отметили: «Президент напомнил, что на этом сегодня настаивают те, кому нужны развал, суматоха, неурядицы». «Тогда можно и к власти прийти, тогда можно повернуть страну в другую сторону. Этого не будет. Страна будет идти в том направлении, в котором считают нужным, чтобы она шла, белорусские люди», — сказано в официальном сообщении.

Данное заявление было созвучно сделанному Лукашенко 6 августа, когда он предостерёг Совмин от прожектёрства и подверг критике оппозиционеров, а также повторил свой тезис о нежелательности построения в Белоруссии буржуазного капиталистического общества. Руководитель постсоветской республики подчеркнул: «зуд» реформирования у некоторых неназванных им чиновников следует унять и отставить желание перемен.

На протяжении всего года из Минска исходили противоречивые сигналы о готовности к реформам. Создавалось впечатление, что Лукашенко вместе с Совмином и Нацбанком разыгрывали роли плохого и хорошего полицейских, стремясь уговорить внешних кредиторов выделить деньги, которые пошли бы не на практику структурных реформ, а на построение «рыночного социализма».

Вопрос по новой программе МВФ, как надеются в Минске, может быть положительно решен в I квартале 2016 года. Условия фонда остались прежними, равно как и обещания Александра Лукашенко медленно повышать тарифы ЖКХ. Причём себестоимость тарифов правительству Белоруссии не ясна, но совершенно ясным является желание получить 10-летний кредит объёмом $3 млрд под 2,28% годовых. На протяжении всего года шли переговоры с миссиями МВФ по новой программе кредитования. Последние состоялись 9−20 ноября и, как ожидается, в начале 2016 года продолжатся после того, как руководитель постсоветской республики примет условия фонда.

Параллельно официальный Минск отрабатывал возможность получения финансовой помощи из других источников, основными из которых рассматривались правительство РФ, банки России и Евразийский фонд стабилизации и развития (основным донором которого является также Россия). В марте официальный Минск обратился в ЕФСР с заявкой на получение нового кредита, не выполнив условия кредитования АКФ ЕврАзЭС. В мае постсоветскую республику посетила группа экспертов ЕАБР, по итогам которой банк отметил, что «достижение прогресса по согласованию с властями Белоруссии общих направлений структурных реформ, тогда как вопросы скорости их проведения, глубины и последовательности все еще находятся в стадии обсуждения».

Руководители постсоветской республики и представители фонда крайне неохотно информировали о причинах, побудивших официальный Минск снова просить фонд о помощи, о сумме этой помощи и условиях, которые следует выполнить для её получения. Ряд фактов указывали на то, что первоначальный запрос был $3 млрд в рамках новой программы сотрудничества — такую сумму 22 июля назвал замминистра финансов России Сергей Сторчак. Затем сумма без пояснений «усохла» на треть.

Переговоры с ЕФСР о новой кредитной программе явно затянулись. В августе и декабре фонд рассматривал предложения руководства постсоветской республики. Глава Минфина РФ Антон Силуанов, оценивая причины, по которым совет ЕФСР не одобрил 8 декабря программу финпомощи официальному Минску, отметил, что совет желал «определить более значимое количество структурных мер при предоставлении первого транша кредита, поскольку он наиболее ёмкий — $500 млн из $2 млрд кредита». До конца 2015 года официальный Минск не получил от ЕФСР ни цента.

ЕФСР и МВФ едины в видении изменений, которые должны произойти в постсоветской республике. В частности, ЕФСР настаивает на сдерживании роста зарплат — они не должны превышать темпов инфляции, а также должны быть повышены тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые и без того стремительно растут. Также руководству Белоруссии предложено повысить дотации транспортникам и сократить вмешательство в ценообразование не только на товары, но и на услуги. Реализация данных мер неминуемо приведёт к подорожанию жизни и ещё большему обнищанию населения Белоруссии — одной из трёх беднейших стран Европы (наряду с Украиной и Молдавией).

Большую лояльность к нуждам строителей «рыночного социализма» проявило правительство РФ и российские банки. Так, 9 июля министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Белоруссия обратилась к России за новым кредитом на сумму $3 млрд и на заседании российского правительства рассматривается вопрос о предоставлении второй части кредитной поддержки Белоруссии, которая была раньше одобрена ($760 млн). Вскоре, 28 июля на счёт Минфина Белоруссии поступили средства государственного финансового кредита России в соответствии с российско-белорусским межправительственным соглашением, заключенным 24 июля 2015 года. «Sberbank CIB организовал финансирование для ОАО «Беларуськалий» в форме синдицированного кредита. Сумма финансирования составила 550 млн евро, срок сделки — 5 лет. В качестве обеспечения оформлена гарантия правительства Республики Беларусь», — сообщила 30 июля пресс-служба российского банка.

Россия проявила завидное терпение в решении проблемы отсрочки уплаты официальным Минском долговых обязательств. При этом в Москве всё чаще поднимался вопрос о смысле финансовой помощи постсоветской республике на фоне российских проблем, отягощённых западными санкциями, в то время как другая часть Союзного государства помогала Западу минимизировать последствия ответных российских санкций.

На словах Александр Лукашенко поставил цель полностью рассчитаться с долгами, на деле же проявлял прямо противоположные устремления. Рассчитывать он мог на «связанные» китайские кредиты, но не на «живые деньги». Прямые иностранные инвестиции обходили Белоруссию стороной. Россия подтвердила статус основного инвестора в экономику Белоруссии, однако на смягчение последствий кризиса для социальной сферы требовались миллиарды долларов «длинных», «живых» денег. По мнению экспертов Bank of America Merrill Lynch, Россия по-прежнему играла ключевую роль в финансовой поддержке Белоруссии и переговоры с МВФ и другими потенциальными запанными кредиторами были призваны подразнить Москву. Белорусские независимые эксперты в большинстве своем считали, что официальный Минск на самом деле нуждается в намного больших суммах финансовой помощи, чем Кремль мог бы предоставить через ЕФСР или российские банки.

За 2015 год в реальный сектор белорусской экономики (кроме банков) иностранные инвесторы вложили $11,3 млрд инвестиций ($15 млрд в 2014 году). При этом, по данным Белстата, на долю инвесторов из России пришлось 43,2% от всех поступивших инвестиций, на втором месте оказалась Великобритания с 20,6%, на третьем — Нидерланды с 10,8%.

Прямых иностранных инвестиций поступило $7,2 млрд или 63,8% от всех поступивших иностранных инвестиций. По сравнению с 2014 годом поступление ПИИ резко сократилось (почти на $3 млрд). При этом на долю российских резидентов пришлось 45,1% ПИИ с учетом задолженности за товары, работы, услуги от общего объема прямых инвестиций, ещё 30,3% — от резидентов Великобритании и 9% — Кипра. Субъектами хозяйствования Белоруссии (кроме банков) в 2015 году было инвестировано за рубежом $5,1 млрд, в том числе 50,9% было направлено субъектам хозяйствования России, 23,5% — Великобритании и 12,8% — Украины. Традиционно в белорусские ПИИ была включена задолженность.

Прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инвестору за товары, работы, услуги) за 2015 год составили $1,6118 млрд ($1,8117 млрд в 2014 году). Портфельные инвестиции упали более чем в два раза и оценены за год в $5,1 млн.

Министр финансов Белоруссии Владимир Амарин 17 декабря заявил, что для сбалансированности бюджета постсоветской республики на 2016 год необходимо привлечь $1,5 млрд и это удастся сделать из внешних источников — МВФ и ЕФСР. В данных фондах руководство Белоруссии надеется получить около $5 млрд кредитных ресурсов, а также привлечь $1 млрд от размещения евробондов и продолжить заимствования на внутреннем рынке. Данные средства, а также зачисляемые в госбюджет российские нефтепошлины будут потрачены на обслуживание и погашение госдолга — в 2016 году на эти цели планируется потратить около $3,3 млрд. Кроме того, заёмные ресурсы планировалось направляться на пополнение ЗВР.

Большие надежды возлагались на декабрьские переговоры Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, однако по итогам состоявшихся 15 и 21 декабря визитов Москву сведений о том, что официальный Минск получил финансовую помощь или скидки на российские углеводороды не поступило. Сигналы о том, что скидки могут быть предоставлены, поступали из Минска, но из разных источников. Традиционно сообщения на эту поступали от зампреда Совмина Белоруссии Владимира Семашко: 16 декабря он проинформировал о планах импорта углеводородов из России в 2016 году и сообщил о проведённых в Москве переговорах, по итогам которых возможно снижение стоимости поставок. Он же об этом заявлял ранее, что не вызвало никаких опровержений с российской стороны. В свою очередь замглавы Минэнерго Белоруссии Вадим Закревский сообщил, что Минск надеется на скидку $10 в 2016 от нынешней цены на российский газ.

В III квартале 2015 года контрактная цена продукции «Газпрома» для Белоруссии составила $142,32 за 1 тысячу кубометров. Эксклюзивные права на покупку российского газа принадлежат дочернему предприятию «Газпрома» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Альтернативных поставщиков газа (кроме небольших партий сжиженного) у Белоруссии нет. Стоимость российского газа рассчитывается с учётом цен на газойль и мазут — таким образом, падение цен на нефть и нефтепродукты позволяло обсуждать стоимость газа для Белоруссии. При этом «интеграционная» цена для союзной республики была ниже среднеевропейской цене «Газпрома», составлявшей $185 за 1 тысячу кубометров. Из Минска слышались просьбы снизить стоимость российского газа хотя бы на $25 и хотя бы временно, а в Москве не видели оснований для снижения и без того льготной цены и помнили о том, что «нет ничего более постоянного, чем временное».

Посол России в Белоруссии Александр Суриков 20 декабря заявил, что цены на российский газ в 2016 году для Белоруссии могут быть снижены с $142 до $135−140 за тысячу кубометров. Эксперты обратили внимание на заявление 21 декабря пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что вопросы снижения цен на российские нефть и газ при поставках в Белоруссию в 2016 году в Кремле не обсуждались и не обсуждаются. Заявление Пескова выглядело странным на фоне ожиданий итогов переговоров по таким важным вопросам отношений между Минском и Москвой, как цены на углеводороды, вопросы размещения в Белоруссии российской военной авиабазы и выделения российских кредитов руководству формально союзной постсоветской республики. Президентские пресс-службы были скупы на информацию, которая всё-таки поступала из других источников.

По оценкам Всемирного банка, почти 13% ВВП Белоруссии обеспечивал «российский энергетический грант». Поэтому цена на нефть и газ была крайне болезненной темой для руководства Белоруссии. Пока деиндустриализация не приняла таких же масштабов, как в других постсоветских республиках, стоимость импортных углеводородов будет определять не только состояние белорусской экономики, но и характер политических отношений между Минском и Москвой.

Участие официального Минска в Союзном государстве, Таможенном союзе, ЕЭП, ЕАЭС и других интеграционных объединениях обусловлено возможностью покупать российские углеводороды подешевле и сбывать на российском рынке белоруской продукции побольше. В этом и заключается, как считают многие эксперты, смысл белорусско-российской интеграции.