Материалы с тегом «Йенс Столтенберг»
Столтенберг призвал укреплять защиту от гиперзвукового оружия России
Российское гиперзвуковое оружие требует от Североатлантического альянса создания массивной и многослойной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, гиперзвуковые ракеты — это действительно серьёзный вызов, он показывает, что...
14 марта 2024
Столтенберг признал, что Украина била ракетами НАТО по кораблям ЧФ России
Поставленные странами НАТО ракеты Украина использовала для ударов по кораблям Черноморского флота России в течение последних двух лет конфликта. Об этом генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил в ежегодном докладе о безопасности НАТО. Он признал, что «удары Украины по кораблям...
14 марта 2024
Пушков отреагировал на слова Столтенберга о капитуляции Украины
Высказывание генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об Украине знаменует собой сдвиг в стратегии Запада, считает сенатор Алексей Пушков. Накануне, 11 марта, Столтенберг заявил, что капитуляция Киева не принесёт мир, призвав Запад усиливать Украину, чтобы показать, что Россия «не получит...
новость часа
12 марта 2024
Столтенберг отверг заявления Макрона об отправке войск НАТО на Украину
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью агентству Reuters, что не поддерживает высказывание президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину, и посоветовал Макрону консультироваться по таким вопросам с членами альянса. «У НАТО нет планов по отправке...
новость часа
11 марта 2024
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции
В штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 марта подняли национальный флаг Швеции в честь присоединения страны к военному блоку. Участие в церемонии приняли генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и кронпринцесса Швеции Виктория. «Это исторический день. Мы...
11 марта 2024
Столтенберг приветствовал поставки Украине дальнобойных ракет
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует отправку Киеву странами альянса ракетных систем большой дальности. Об этом он заявил в преддверии поднятия флага Швеции в штаб-квартире НАТО, трансляция чего велась на сайте организации. «Я также приветствую, что некоторые...
11 марта 2024
Генсек НАТО отверг вероятность размещения ядерного оружия в новых странах
НАТО не планирует увеличивать число стран, размещающих ядерное оружие, заявил 11 марта генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. «У нас нет планов увеличить число стран НАТО, которые размещают ядерное оружие», — сказал он в преддверии поднятия флага Швеции в штаб-квартире в...
11 марта 2024
Столтенберг заявил, что в планах НАТО нет отправки военных на Украину
Отправка военных на Украину не входит в планы НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 27 февраля в интервью Associated Press. Он подчеркнул, что Киев получает беспрецедентную поддержку со стороны государств НАТО. «Но планов размещения боевых частей НАТО на...
27 февраля 2024
Столтенберг приветствовал решение парламента Венгрии принять Швецию в НАТО
Генсек Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг поприветствовал ратификацию венгерским парламентом протокола о приёме Швеции в альянс. Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter). «Я приветствую голосование венгерского парламента за ратификацию членства Швеции в НАТО. Теперь, когда...
26 февраля 2024
Пушков ответил на громкое заявление Столтенберга о России и Украине
В случае поставки Киеву американских истребителей F-16 и нанесению ими ударов по российской территории, на что ранее намекал генсек НАТО Йенс Столтенберг, только возрастёт риск прямого конфликта России с альянсом. Об этом 24 февраля заявил председатель комиссии Совета федерации по информационной...
24 февраля 2024
Столтенберг признал, что ситуация на фронте для Киева очень сложная
В настоящее время на линии боевого соприкосновения наблюдается очень сложная для украинской армии ситуация. Об этом 21 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире канадского телеканала CTV. По словам Столтенберга, одной из причин такого положения ВСУ стало то, что страны —...
21 февраля 2024
Правда ли НАТО сильнее России: ответ военного эксперта Столтенбергу
Утверждения генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что якобы НАТО сильнее России, не подтверждаются реальной ситуацией. Об этом корреспонденту ИА Регнум 17 февраля заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко. Заявляя о том, что в военном отношении НАТО сильнее России, Столтенберг противоречит сам себе...
17 февраля 2024
Столтенберг рассказал о подрывающих НАТО дискуссиях в ЕС
Любые дискуссии в странах Евросоюза о европейском ядерном оружии без опоры на США лишь подрывают НАТО, заявил 17 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос, нужно ли ЕС собственное ядерное оружие, не зависящее от Вашингтона. «НАТО имеет...
17 февраля 2024
Столтенберг считает, что НАТО якобы сильнее России
Североатлантический альянс сильнее России, просто у НАТО есть «некоторые проблемы» с израсходованными военными запасами, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. «НАТО — это самая большая военная сила в мире, она представляет собой примерно половину мировой военной силы, и в военном отношении мы...
17 февраля 2024
Столтенберг заявил, что НАТО не видит военной угрозы своим странам-членам
Североатлантический альянс не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам. Об этом 17 февраля заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности. «НАТО не видит никакой непосредственной военной угрозы своим странам-членам», — сказал...
17 февраля 2024
Столтенберг заявил, что НАТО создаст в Польше тренировочный центр для ВСУ
Страны НАТО договорились о создании в Польше тренировочного центра для ВСУ, заявил 15 февраля генсек военного блока Йенс Столтенберг. «Мы сегодня решили создать совместный аналитический и тренировочный центр НАТО — Украина в Польше», — сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания...
15 февраля 2024
Столтенберг сообщил о рекордном росте военных расходов стран ЕС и Канады
Европейские страны НАТО и Канада увеличили свои военные расходы с 2014 года на 600 млрд долларов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса, которая состоится 15 февраля. «Я могу объявить последние цифры. С 2014 года европейские страны...
14 февраля 2024
Экс-премьер Александр Стубб становится президентом Финляндии
Экс-премьер Финляндии Александр Стубб одержал победу во втором туре президентских выборов, набрав 51,6% голосов при явке 70,7%, информирует на своём сайте министерство юстиции страны. Его сопернику — бывшему главе МИД Финляндии и депутату Пекке Хаависто — удалось получить 48,4% голосов. Согласно...
12 февраля 2024
Столтенберг назвал опасным заявление Трампа о НАТО
Заявления экс-президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа о неготовности стран НАТО защищать друг друга подвергают риску американских и европейских военных, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Любое предположение о том, что союзники не будут...
12 февраля 2024
Столтенберг призвал НАТО готовиться к конфронтации с Россией на десятилетия
Организации Североатлантического договора нужно приготовиться к конфронтации с Россией, которая может затянуться на десятилетия. Об этом 10 февраля заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг газете Welt am Sonntag. По словам генсека, альянс якобы не стремится к военному конфликту с Россией. «Однако мы...
10 февраля 2024