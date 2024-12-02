Мюнхен, Германия, 2 декабря, 2024, 10:57 — ИА Регнум. Киевский режим может пойти на временные территориальные уступки для достижения мира с Россией, заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press

«Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, эта линия в идеале должна включать все территории, которые Россия контролирует к настоящему моменту. Однако мы видим, что в ближайшем будущем это не совсем реалистично. Если линия прекращения огня предусматривает сохранение российского контроля над территориями, это означает, что Украина должна навсегда отказаться от них», — сказал он в интервью Tagesschau.

Столтенберг уточнил, что после перемирия Украине потребуются определённые гарантии безопасности, а также допустил, что страну могут принять в Североатлантический альянс.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Киев должен самостоятельно решать вопрос территориальных уступок для достижения мира с Москвой. По его словам, ключевой момент заключается в том, что Украина сама должна определять свою судьбу, которая не должна навязываться извне, в том числе Вашингтоном.

25 октября президент Владимир Путин заявил о готовности РФ к разумным компромиссам, чтобы урегулировать конфликт на Украине, но исход переговоров должен учитывать реалии и быть в пользу России. При этом, подчеркнул глава государства, никаких «разменов» не будет.

Ранее Путин также указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.