Берлин, 19 января, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг появится на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в статусе почётного гостя. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Chris Kleponis — Pool via CNP/Global Look Press Йенс Столтенберг

В публикации указано, что республиканец лично пригласил Столтенберга на церемонию. При этом отмечается, что в ходе своего первого президентского срока Трамп часто критиковал НАТО и называл альянс «устаревшим». Тем не менее, экс-генсеку удалось сохранить с американцем тёплые отношения, предположили в журнале.

Инаугурация Трампа пройдёт 20 января.

Как передавало ИА Регнум, на инаугурацию нового президента США пригласили ряд правых европейских политиков. В их числе лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и бывший глава правительства Польши Матеуш Моравецкий. Кроме того, в списке числятся председатель КНР Си Цзиньпин и президент Аргентины Хавьер Милей.

Чиновник, который занимается планированием мероприятия, заявил, что также церемонию вступления в должность избранного президента США посетят американские миллиардеры Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг.

Помощник президента России Юрий Ушаков 17 января сообщил, что РФ, вероятно, не будет представлена на инаугурации Трампа. Временный поверенный российского посольства будет присутствовать на церемонии только в том случае, если команда избранного президента страны направит соответствующее приглашение, отметил он.