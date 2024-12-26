Лейден, Нидерланды, 27 декабря, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг возглавил Бильдербергский клуб. Об этом пишет британский таблоид The Daily Mail.

U.S. Secretary of Defense Йенс Столтенберг

«Общество, в состав которого входят лидеры политики, промышленности, академических и военных областей, выбрало бывшего главу НАТО Йенса Столтенберга председателем своего «руководящего комитета», — говорится в публикации.

По данным издания, Столтенберг был избран благодаря своему опыту на посту генсека НАТО, а также в связи с предстоящим президентством Дональда Трампа.

«Его близость к союзникам Трампа, включая избранного вице-президента Джея Ди Вэнса,<…> ставит его в уникальное положение, поскольку Бильдерберг перестраивается в соответствии с программой Трампа «Америка прежде всего», — пояснил таблоид.

Бильдербергский клуб — это неформальная группа, состоящая из влиятельных политиков, бизнесменов, учёных и представителей СМИ, которые собираются для обсуждения актуальных мировых вопросов. Клуб был основан в 1954 году в отеле «Бильдерберг» в Нидерландах, откуда и получил своё название. Изначально целью создания клуба было укрепление трансатлантических отношений между Европой и Северной Америкой в условиях холодной войны. В клубе нет официальной членской базы, и участие в его встречах по приглашению. Обычно на встречах присутствуют около 120–150 человек. В ходе встреч обсуждается широкий круг вопросов, включая экономику, международные отношения, безопасность, технологии и экологические проблемы. Однако конкретные темы и детали обсуждений обычно не раскрываются, за что клуб часто подвергается критике.

Как передавало ИА Регнум, американское агентство Bloomberg в ноябре писало, что в случае, если Трамп сдержит своё обещание и будет сотрудничать с президентом России Владимиром Путиным, НАТО и всю систему коллективной безопасности Запада ожидает мрачное будущее.

В свою очередь Столтенберг выразил уверенность, что Североатлантический альянс переживёт второй президентский срок Трампа. Он призвал западные страны не заниматься самовнушением о конце альянса с приходом к власти указанного политика.