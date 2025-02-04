Осло, 4 февраля, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Бывший генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг официально стал министром финансов Норвегии. Состав нового норвежского кабмина огласил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.

Stephanie Scarbrough/AP/TASS Йенс Столтенберг

«Для меня большая честь получить приглашение помочь моей стране в это критическое время. Тщательно рассмотрев текущие проблемы, с которыми мы сталкиваемся, я решил принять просьбу премьер-министра Стёре стать его министром финансов», — процитировало нового главу норвежского минфина издание Verdens Gang.

Уточняется, что Столтенбергу, который с февраля стал новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности, был предоставлен бессрочный отпуск на период работы министром финансов. Он подчеркнул, что вернётся к своим обязанностям, как только закончится срок полномочий на посту главы минфина.

Стёре пришлось провести перестановки в кабинете министров после распада правящей коалиции. Ранее Партия центра во главе с экс-министром финансов Трюгве Ведумом объявила о прекращении сотрудничества с социал-демократами из-за несогласия с энергетической политикой и планами сблизиться с Евросоюзом, в состав которого Норвегия не входит.

Как сообщало ИА Регнум, полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО истекли 30 сентября прошлого года. Он занимал эту должность с 2014 года. Новым генсеком Североатлантического альянса стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. 8 октября Мюнхенская конференция по безопасности опубликовала заявление, согласно которому Столтенбергу отводилась роль её нового председателя.