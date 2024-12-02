Мюнхен, Германия, 2 декабря, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Ради окончания боевых действий Киев может пойти на временные территориальные уступки. Такое мнение в интервью Tagesschau высказал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

IMAGO. Jussi Nukari/Global Look Press

В ответ на это Украина может получить гарантии безопасности, предположил Столтенберг. Также, по его словам, страну могут принять в Североатлантический альянс и помочь в поставках вооружения.

«Если линия прекращения огня означает, что Россия продолжает контролировать все занятые территории, это не означает, что Украина должна навсегда отказаться от территорий», — отметил будущий председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября газета The Washington Post написала, что ряд официальных лиц США и европейских союзников Киева признали необходимость отказа Украины от территорий в пользу России для урегулирования конфликта. Как утверждают журналисты, на Западе готовы признать необходимость такой меры для проведения мирных переговоров.

27 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в статье для шведского издания Dagens industri заявил, что для выгодных переговоров по урегулированию конфликта Украине следует «хотя бы» вернуться к границам по состоянию на 23 февраля 2022 года. Ермак обосновал свою позицию тем, что это якобы продемонстрирует готовность сторон прекратить боевые действия.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 29 ноября заявил, что может согласиться на прекращение огня и временно не претендовать на регионы, которые вошли в состав России, если подконтрольную Киеву территорию примут в НАТО. Агентство Bloomberg назвало это «самым сильным сигналом» от него о готовности завершить конфликт. Позднее Зеленский признал, что Вооруженные силы Украины неспособны вернуть потерянные во время специальной военной операции территории.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан считает, что Украина должна самостоятельно решать вопрос территориальных уступок для достижения мира с Россией.

28 ноября президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он также напомнил об условиях разрешения кризиса, заявленных в июне этого года. Тогда глава государства в качестве условий в том числе назвал вывод Киевом войск из российских регионов и отказ от планов вступить в НАТО.