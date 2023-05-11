Материалы с тегом «RuStore»
Названы способы обхода ограничений Google в смартфонах
Российские производители смартфонов стали чаще сталкиваться с отказом Google в предоставлении лицензии Google Mobile Services, в которую входит YouTube, Google Play и другие сервисы, в связи с этим некоторые компании начали классифицировать свою продукцию как международную, часть производителей...
11 мая 2023
На поставляемые в Россию смартфоны начали предустанавливать RuStore
На китайские смартфоны, поставляемые в Россию, начали заранее предустанавливать российский сетевой магазин приложений RuStore, сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник. «Ряд иностранных производителей смартфонов официально поставляет в Россию устройства с предустановленным...
20 апреля 2023