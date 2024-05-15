Москва, 15 мая, 2024, 19:43 — ИА Регнум. В RuStore возросло количество скачиваний, сообщили в пресс-службе. Так, с момента создания российского магазина пользователи более 140 млн раз скачали приложения и игры.

Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

По сравнению с прошлым годом число скачиваний увеличилось в три раза.

«Лидером среди приложений стал «Сбербанк Онлайн», а среди игр больше всего скачиваний набрал Tanks Blitz», — рассказали в RuStore.

При этом самыми популярыми категориями в магазине стали финансы (36% скачиваний от общего числа), полезные инструменты (13%) и игры (10%). В последнем из указанных сегментов лидируют жанры экшен (12%), симуляторы (11%) и казуальные (10%).

В феврале стало известно, что ежемесячная аудитория RuStore достигла 29 млн. Это примерно треть от аудитории всего Рунета, по данным исследования Mediascope на январь 2024 года. Как сообщало ИА Регнум, российский магазин мобильных приложений RuStore разработан компанией VK (ранее Mail.ru Group) при поддержке Минцифры России. В настоящее время магазин доступен на устройствах на Android.

На фоне антироссийских санкций западные ресурсы по продаже мобильных приложений активно удаляют и убирают из доступа российские приложения, в связи с чем пользователям часто становилось затруднительно установить нужные сервисы на свои смартфоны. RuStore собрал на своей платформе более 32 тыс. различных приложений.