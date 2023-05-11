Москва, 11 мая, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Российские производители смартфонов стали чаще сталкиваться с отказом Google в предоставлении лицензии Google Mobile Services, в которую входит YouTube, Google Play и другие сервисы, в связи с этим некоторые компании начали классифицировать свою продукцию как международную, часть производителей применяют дополнение MicroG, которое позволяет использовать сервисы Google без официальной установки. Об этом написала газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

По информации издания, по этой же причине у таких смартфонов отсутствует предустановленный магазин RuStore, который разрабатывает VK.

Отмечается, что российские производители ведут работу над выполнением требований по предустановке приложений, но данный процесс требует автоматизации и идёт медленнее, чем у крупных вендоров. При этом китайские производители уже начали предустанавливать RuStore.

Еще один источник также подтвердил изданию, что Google может отказывать в сертификации российским производителям смартфонов.

«Такие опасения в том числе высказывали некоторые китайские фабрики, которые получили оповещение о деавторизации в случае сотрудничества с российскими производителями», — отмечается в публикации.

Как передавало ИА REGNUM, в марте появилась информация, что Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций может обязать производителей смартфонов на базе операционной системы Android внедрять в свои устройства магазин приложений RuStore, являющийся российским аналогом Google Play. В тексте говорится, что RuStore должен будет интегрироваться в устройства в той же степени, что и магазин от производителя или операционной системы. Ему должны быть предоставлены такие же системные разрешения, что имеют другие магазины.

Магазин мобильных приложений Google Play удалил приложения некоторых банков России, которые попали под санкции. Отмечается, что в Google Play теперь нет приложений банков «Уралсиб», «Санкт-Петербург», «Металлинвестбанк», «Левобережный», «Приморье», УБРиР, «СДМ-банк», «Ланта банк» и «Зенит».