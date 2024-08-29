Москва, 29 августа, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Официальный магазин приложений RuStore представил возможность оплаты покупок в приложениях, скачанных из любых источников. Об этом рассказал директор по продукту RuStore Олег Афанасьев на открытии конференции VK JT Mobile.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

Российские разработчики и их коллеги из других стран смогут принимать оплату даже если выложили своё приложение в другой магазин приложений.

Обновленный сценарий покупки будет доступен всем разработчикам. Для этого достаточно перейти версию 6.1 SDK платежей в RuStore. Приложение с этой версией SDK можно публиковать в любой магазин приложений, платежи будут проходить через платформу RuStore.

В новой версии пользователи смогут покупать внутриигровые товары без авторизации — достаточно будет ввести email для отправки чеков. Оплатить покупки можно будет любым удобном способом.

«Мы построили инфраструктуру для заработка и развития бизнеса на российском рынке и готовы масштабировать наше решение. Универсальный платежный SDK позволит разработчикам увеличить прибыль и конверсию покупок, без необходимости адаптировать приложения для каждой новой публикации», — отметил Афанасьев.

В мае сообщалось, что в RuStore возросло количество скачиваний. С момента создания российского магазина пользователи на тот момент более 140 млн раз скачали приложения и игры. При этом самыми популярыми категориями в магазине стали финансы (36% скачиваний от общего числа), полезные инструменты (13%) и игры (10%). В последнем из указанных сегментов лидируют жанры экшен (12%), симуляторы (11%) и казуальные (10%).