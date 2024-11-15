Москва, 15 ноября, 2024, 18:21 — ИА Регнум. После принятия европейского закона «о цифровых рынках», который обязал Apple разрешить установку альтернативных магазинов приложений, появление RuStore на устройствах компании является технологически возможным, заявил член комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press

СМИ сообщают, что Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который нацелен на предоставление гражданам возможности устанавливать единый российский магазин приложений RuStore на устройства Apple. Отмечается, что с 1 сентября 2025 года предполагается запрет на требования, ограничивающие или делающие невозможным использование приложений российских разработчиков и единого магазина приложений

«Технологически Apple готова впустить RuStore в свою экосистему. Необходимые изменения в архитектуру её операционных систем были внесены после вступления в силу европейского закона «О цифровых рынках», который также обязал Apple разрешить установку альтернативных магазинов приложений»,— уточнил депутат.

Немкин рассказал, что принятия законопроекта, связанного с обязательным предоставлением возможности установки RuStore, ждут многие российские пользователи. Эксперт напомнил, что, по данным МТС, только за первые девять месяцев 2024 года в России продано 21,7 млн iPhone.

«Эта техника всё ещё пользуется популярностью на нашем рынке. Поэтому у российских пользователей должна быть возможность пользоваться всем заявленным компанией функционалом, в том числе приложениями, которые им необходимы. Если корпорация не готова предоставить прямой доступ к нему, значит, нужно искать другие выходы из сложившейся ситуации. Предустановка RuStore — один из них», — разъяснил депутат.

Принятия законопроекта ждут и российские разработчики, которые лишились возможности монетизации в iOS, подчеркнул Немкин, добавив, что и сама Apple заинтересована оставаться на российском рынке, понимая, что санкции могут привести к тому, что в App Store не останется российских приложений. Однако позиция Apple в отношении российского рынка неоднозначна.

«С одной стороны, компания уверяет, что официально не представлена на российском рынке. С другой стороны, IT-гигант продолжает исполнять судебные обязательства в части оплаты штрафов, а также ряд требований Роскомнадзора по удалению противоправного контента. Это также подчеркивает, что Apple явно не заинтересована в полноценном уходе с отечественного рынка. А значит нужно договариваться», — подытожил депутат.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября в Госдуме заявили о том, что Россия ведёт переговоры с Apple об установлении RuStore на iPhone. Депутат Государственной думы Антон Горелкин отметил, что отечественный магазин с приложениями в скором времени может появиться на устройствах бренда.

Ранее, 3 ноября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американская корпорация Apple производит хорошую технику, но при этом помогает спецслужбам США.