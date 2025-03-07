Москва, 7 марта, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Официальный магазин приложений RuStore установили на устройства более 100 млн раз. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба VK.

РИА Новости/Алексей Майшев

За год число установок выросло в три раза. Причинами в компании назвали бесперебойный и гарантированный доступ к сервисам, возможность совершать покупки различными способами, безопасность и широкий выбор приложений. Каталог магазина включает более 50 тыс. приложений и игр.

По словам директора по продукту RuStore Олега Афанасьева, за год было существенно расширеноприсутствие RuStore на различных ОС и устройствах. У пользователей появилась возможность безопасно скачивать и оплачивать приложения и игры с любого девайса.

«В прошлом году мы впервые появились на электронных книгах и телевизорах, а сейчас магазин приложений доступен на проекторах, Hi-Fi-аудио-плеерах, игровых консолях. Даже на устройствах не адаптированных для работы магазина приложений — кассовых терминалах, умных часах», — отметил Афанасьев.

В компании отметили, что самой популярной моделью с RuStore стала Xiaomi Redmi Note 13, а самым дорогим мобильным устройством оказался Samsung Galaxy Z Fold 6 стоимостью порядка 200 тыс. рублей. Среди бюджетных вариантов лидирует модель Xiaomi Redmi 9A, купить которую можно примерно за 5 тыс. рублей.

В линейке складных смартфонов популярными стали компактный Galaxy Z Flip6 и Google Pixel 9 Pro Fold. Самыми необычными устройствами с российским магазином VK назвала Xiaomi 14 Ultra, способный заменить фотоаппарат, редкие BlackBerry KEY2, Nothing Phone (2a) и защищенные устройства Ulefone Armor.

Как сообщало ИА Регнум, в августе прошлого года RuStore представил возможность оплаты покупок в приложениях, скачанных из любых источников. В новой версии пользователи могут покупать внутриигровые товары без авторизации — достаточно будет ввести email для отправки чеков. Оплатить покупки можно будет любым удобном способом, отметил Афанасьев.