Материалы с тегом «Ракеты Кинжал»
Ту-22М3 и МиГ-31 с комплексом «Кинжал» выполнили полёты над двумя морями
Бомбардировщики Ту-22МЗ и истребители МиГ-31 с комплексом «Кинжал» выполнили полёты в пространстве над нейтральными водами Балтийского и Каспийского морей, сообщило 12 марта Министерство обороны. Сопровождение самолётам дальней авиации обеспечивали Су-30СМ и Су-35С, а на отдельных этапах маршрута...
новость часа
12 марта 2024
Шойгу поручил доработать «Искандеры» и «Кинжалы» с учётом опыта СВО
Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу оперативно доработать комплексы «Искандер» и «Кинжал» с учётом опыта применения в ходе специальной военной операции, сообщила 14 февраля пресс-служба Минобороны. Шойгу 14 февраля проверил выполнение гособоронзаказа по производству переносных и...
14 февраля 2024
В США оценили последствия ударов «Кинжалами» по объектам ВПК на Украине
Удары ракетами «Кинжал», которые по объектам военно-промышленного комплекса Украины наносят российские военные, уничтожая их, серьёзно ухудшат ситуацию с боеприпасами в Вооружённых силах Украины (ВСУ). Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM). Издание напомнило, что...
новость часа
14 января 2024
ВС России нанесли групповой удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
Вооружённые силы России нанесли групповой удар с применением гиперзвукового комплекса «Кинжал» по объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщили 8 января в Министерстве обороны. «Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования...
8 января 2024
Шойгу распорядился нарастить производство «Кинжалов» и «Цирконов»
Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон». Об этом он сообщил 19 декабря на заседании коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина. «Нарастить объёмы производства высокоточных гиперзвуковых ракетных комплексов...
19 декабря 2023
Источник: МиГ-31 готовы к патрулированию над Чёрным морем
Истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» готовы к патрулированию над Чёрным морем. Об этом 25 октября сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны РФ. «Самолёты МиГ-31 с «Кинжалами» во исполнение политического решения руководства страны готовы к патрулированию в...
25 октября 2023
В Турции восхитились решением Путина о патрулировании над Чёрным морем
В Турции приветствовали решение президента России Владимира Путина начать патрулирование акватории Чёрного моря боевыми самолётами, вооружёнными ракетными комплексами «Кинжал». Читатели издания Haber7 в комментариях подчеркнули, что поддерживают Россию и российского лидера. «Отныне США, совершенно...
новость часа
20 октября 2023
Пусковые установки HIMARS и MLRS будут уничтожать ракетами «Кинжал»
Российские самолеты, оснащённые ракетами «Кинжал», смогут нанести почти мгновенный удар по установкам HIMARS и MLRS, с которых будут запускаться ракеты ATACMS. Об этом корреспонденту ИА Регнум 18 октября заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Ранее президент России...
18 октября 2023
В США заявили, что Россия увеличила производство истребителей Су-34
Россия нарастила производство истребителей Су-34, которые успешно используются в специальной военной операции. Об этом 9 октября написал американский журнал Military Watch. Отмечается, что в начале сентября Су-34 продемонстрировал совместимость с гиперзвуковой баллистической ракетой «Кинжал»...
10 октября 2023
Эксперт назвал вооружённые «Кинжалами» Су-34 угрозой для Украины и НАТО
Вооружённые гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» российские многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 стали еще большей угрозой для Украины и НАТО. Об этом 6 сентября написал военный аналитик Драго Босник в статье для портала InfoBRICS. Эксперт отметил, что Воздушно-космические силы России...
6 сентября 2023
В США рассказали о целях применения ВС России «Кинжалов» на Су-34
Решение президента России Владимира Путина вооружить самолёты Су-34 гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал» позволит российским Вооружённым силам расширить свои возможности в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 4 сентября сообщило издание Military Watch. «Российские ВВС...
5 сентября 2023
Киеву посоветовали не рассчитывать на новые системы Patriot
Поставка Украине 10-12 даже не самых современных ракетных комплексов Patriot обошлась бы Западу в десятки миллиардов долларов, а он на такие траты никогда не пойдёт. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов. Ранее издание Guardian...
31 июля 2023
«Ростех»: ни у одной страны нет возможности противостоять «Кинжалам»
В настоящее время российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» выпускаются серийно в необходимых для специальной военной операции (СВО) объёмах. Об этом 10 июля заявил заместитель директора государственной корпорации «Ростех» Владимир Артяков в интервью телеканалу «Россия-24». «Сегодня мы выпускаем...
новость часа
10 июля 2023
Мантуров заявил об исключительной особенности российских систем ПВО
Вице-премьер правительства России и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил об исключительной способности российских систем противовоздушной обороны уничтожать гиперзвуковые ракеты. «Достаточно упомянуть тот факт, что только наши системы способны успешно противостоять нашему же уникальному...
13 июня 2023
Медведев рассказал, что необходимо для удержания территории
Российские гиперзвуковые технологии очень важны, но для удержания территорий нужны артиллерия, танки и укрепления, заявил 26 мая заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Технологии гиперзвука, которыми обладает Россия, конечно, важны. Но если говорить об удержании...
26 мая 2023
Дипломат прокомментировал падение акций производителя ЗРК Patriot
Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружением Константин Гаврилов заявил, что американскому военно-промышленному комплексу на украинском военном плацдарме обеспечен репутационный ущерб. Так он прокомментировал падение акций...
24 мая 2023
В США допустили гибель американских военных в Киеве при ударе по Patriot
Удар по зенитно-ракетному комплексу Patriot, находящемуся в Киеве, с помощью российской ракеты «Кинжал», скорее всего, уничтожил и американских военных, которые обслуживали этот ЗРК. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom. «Если...
19 мая 2023
MVM: ЗРК Patriot не смог сбить российский «Кинжал» 32 ракетами
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot американского производства не смог сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал» в Киеве. Об этом сообщил журнал Military Watch Magazine. Не помогло украинским военным и то, что из ЗРК выпустили все имеющиеся боеприпасы. «На подлёте по «Кинжалу» выпустили...
19 мая 2023
В Днепропетровской области Украины сообщили о серии взрывов
В Кривом Роге Днепропетровской области и Николаевской области Украины произошла серия взрывов. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщило украинское издание Страна. ua. Глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул в своём Telegram-канале призвал жителей города соблюдать порядок действий и правила...
19 мая 2023
MWM: ЗРК Patriot потерял 32 ракеты в попытках сбить российский «Кинжал»
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot потерял все 32 ракеты, выпущенные в попытках сбить российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом в четверг, 18 мая, сообщило издание Military Watch Magazine. Как отмечает источник, ни одна из выпущенных ракет так и не достигла цели, а стоимость запуска...
19 мая 2023