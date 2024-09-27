Москва, 27 сентября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Российские войска в течение минувшей недели нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины, а также по эшелону с западным вооружением и техникой ВСУ, сообщило 27 сентября Министерство обороны.

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Наносились групповые удары высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками.

«С 21 по 27 сентября Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено 33 групповых удара высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивавшие их работу объекты энергетики, инфраструктура военных аэродромов, а также воинский эшелон с западным вооружением и техникой», — сказано в сообщении.

Также поражались цеха производства и места хранения дронов и безэкипажных катеров ВСУ, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, пункты временной дислокации и районы сосредоточения подразделений противника, националистов и иностранных наёмников, отметило Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, также 27 сентября ведомство сообщило об освобождении в минувшие сутки населённого пункта Мариновка в ДНР. Российские средства ПВО за неделю сбили 482 беспилотника противника, а авиацией Черноморского флота были уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Потери ВСУ за неделю превысили 16 тыс. человек. Кроме того, в течение указанного периода на линии боевого соприкосновения в плен сдались 66 военнослужащих противника.