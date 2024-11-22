Москва, 22 ноября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Российские войска за неделю нанесли 30 групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, в том числе с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал». Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Павел Львов/РИА Новости

«С 16 по 22 ноября Вооружёнными силами Российской Федерации нанесены массированный и 30 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в ежедневной сводке.

В результате поражены объекты ВПК, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотников, арсеналы, склады боеприпасов и горючего, а также энергообъекты, использовавшиеся для обеспечения украинских войск.

За неделю Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли на всех направлениях в зоне проведения спецоперации до 13 860 военных. Наибольшие потери они понесли в зонах действия российских воинских группировок «Юг» и «Запад»: до 3845 и 3210 бойцов соответственно. В зонах действия группировок «Север» и «Центр» противник потерял до 2620 и 2680 военных, в зонах действия группировок «Восток» и «Днепр» — до 975 и 530 военных.

За указанный период в плен сдались 82 украинских военных, в том числе 52 — на курском направлении.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ в ответ на атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам наносят удары по украинским объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что среди целей нет жилых домов или объектов социальной инфраструктуры.