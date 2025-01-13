Москва, 13 января, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Истребитель-бомбардировщик Су-34 в ходе специальной военной операции впервые успешно применил комплекс «Кинжал» в боевых условиях. Об этом в понедельник, 13 января, сообщила газета «Красная звезда», официальный орган ВС РФ.

Алексей Куденко/РИА Новости

Издание опубликовало статью о заслуженном лётчике-испытателе РФ, Герое России полковнике Максиме Стефанове.

«Экипаж самолёта Су-34 под командованием полковника Максима Стефанова в ходе специальной военной операции впервые в боевых условиях успешно применил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал», — сказано в сообщении.

За время боевых действий экипажем под командованием полковника Стефанова было уничтожено 120 объектов противника, в том числе командные пункты, склады вооружения, места хранения авиационной техники, железнодорожные станции и мосты, сказано также в публикации.

Звания Героя России полковник был удостоен за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, также Стефанов был удостоен орденов Почёта, «За военные заслуги» и других наград, напомнило издание.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года сообщалось, что ВС России за время специальной военной операции уничтожили не менее 30 пусковых установок американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Самый результативный удар был нанесен 16 мая 2023 года гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по Киеву: были уничтожены пять пусковых установок Patriot и РЛС.

22 ноября 2024 года пресс-служба Минобороны сообщала, что российские войска за предшествующую неделю нанесли 30 ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал».