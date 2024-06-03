Севастополь, 3 июня, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Главное управление разведки минобороны Украины интересовали истребители МиГ-31, способные нести гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал», сообщил 3 июня один из задержанных в Севастополе агентов украинских спецслужб с позывным Ментор.

Донат Сорокин/ТАСС

Кадры допроса опубликовала ФСБ.

«МиГ-31, переделанные под «Кинжал» — вот это основное, что интересовало», — сказал задержанный.

Как сообщалось ранее, ФСБ раскрыла агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе, созданную для проведения диверсий против военнослужащих Черноморского флота, а также на объектах инфраструктуры. Были задержаны пять человек, которых завербовали на территории Запорожской области.

При обысках в домах подозреваемых были обнаружены три бомбы и несколько килограммов взрывчатых веществ, в том числе британского производства. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и подготовке теракта. Один из задержанных планировал совершить диверсию на военном аэродроме, второй — подорвать высокопоставленного офицера, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

31 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская армия в течение недели нанесла 25 групповых ударов по военным объектам на Украине. Атаки проводили в том числе с применением гиперзвуковых ракет «Кинжал». Удары нанесли по украинским командным пунктам, военным аэродромам, средствам ПВО, военным складам, базам горючего и цехам, где собирали морские дроны и ударные БПЛА.