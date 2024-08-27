Москва, 27 августа, 2024, 16:07 — ИА Регнум. ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием, включая ракеты «Кинжал», по аэродромам на территории Украины. Об этом 27 августа на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны РФ/ТАСС Пуск крылатой ракеты «Кинжал»

«Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими ракетами «Кинжал», и ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам аэродромной инфраструктуры Украины», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там отметили, что все назначенные цели были поражены.

Как передавало ИА Регнум, координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев 27 августа сообщил, что окрестности украинского Староконстантинова в Хмельницкой области, где находятся военный аэродром и склад с боеприпасами, подверглись ударам.

По информации украинских СМИ, утром 27 августа взрывы прогремели в Киеве, Ровно и Сумах. За ночь по всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 августа вновь напомнил, что в ходе спецоперации российские войска наносят удары только по объектам военной инфраструктуры и связанным с ними объектам.