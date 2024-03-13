Материалы с тегом «Пранкеры Вован и Лексус»
Польские наёмники согласились вступить в ЧВК «Порошенко»
Находящиеся на территории Украины польские наёмники Майкл Киермач и Игорь Горняк в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом ( Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым ) согласились вступить в фиктивную частную военную компанию, якобы созданную бывшим президентом Украины Петром Порошенко...
13 марта 2024
Вован и Лексус заявили о лжи премьер-министра Ирландии
Российские пранкеры Вован ( Владимир Кузнецов ) и Лексус ( Алексей Столяров ) заявили, что премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, которого им удалось разыграть, соврал, утверждая, что раскрыл обман и подыгрывал собеседникам целый час. Об этом сами пранкеры сообщили журналистам. «Прекрасно, что у...
новость часа
5 марта 2024
Пранкеры Вован и Лексус раскрыли способы розыгрыша политиков
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров), выступая на мероприятии в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в Сириусе, рассказали, как им удаётся найти подход и разговорить любого политика. «Чувствительные точки нужно находить. Чем их больше, тем он к тебе больше становится...
3 марта 2024
Американские наёмники пожаловались пранкерам на командование ВСУ
Американские и австралийские наёмники ВСУ пожаловались российским пранкерам Вовану и Лексусу ( Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову ) на непрофессионализм командования киевской армии. Наёмники полагали, что беседуют с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. Записи были опубликованы 28...
28 февраля 2024
Разыгранный пранкерами Шендерович* согласился отправлять гонорары ВСУ
Писатель Виктор Шендерович (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в беседе с российскими пранкерами Вованом ( Владимир Кузнецов ) и Лексусом ( Алексей Столяров ) согласился отправлять гонорары ВСУ. Видеозапись разговора пранкеры разместили в Telegram-канале. Уехавший из России...
21 февраля 2024
Яна Поплавская осудила писательницу Улицкую за спонсирование ВСУ
Российская актриса Яна Поплавская раскритиковала писательницу Людмилу Улицкую за её разговор с пранкерами Вованом и Лексусом, в котором она призналась в спонсировании Вооружённых сил Украины. Своё мнение Поплавская опубликовала в Telegram-канале. «Она вовсе не выжила из ума, она такая и есть...
2 февраля 2024
Разыгранный пранкерами премьер Ирландии заявил, что сразу их узнал
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар якобы сразу распознал, что звонившие ему пранкеры Вован и Лексус ( Владимир Кузнецов и Алексей Столяров ) не те, кем представились, и он подыграл им, заявил Варадкар 21 декабря в интервью Evening Standard. «Очень быстро стало вполне очевидно, что что-то не так...
21 декабря 2023
В Ирландии подтвердили беседу премьера с российскими пранкерами
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар провёл беседу с российскими пранкерами, написала 19 декабря газета The Business Post со ссылкой на представителя политика. «Ранее в этом году премьер-министр принял участие в виртуальной встрече исходя из того, что он говорил с представителем комиссии...
20 декабря 2023
Акунин рассказал пранкерам, что одобряет бомбёжки российских городов
Писатель Борис Акунин, ставший 13 декабря участником очередного розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова ( Вован ) и Алексея Столярова ( Лексус ) признался, что разделяет националистический тезис «хороший русский — мёртвый русский» и не осуждает атаки украинских беспилотников на...
новость часа
13 декабря 2023
Быкова* захотели привлечь к ответственности за слова об убийстве русских
Генеральную прокуратуру попросили проверить писателя Дмитрия Быкова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на предмет финансирования Вооружённых сил Украины (ВСУ). С такой просьбой в ведомство обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий...
11 декабря 2023
Писатель Быков* заявил, что не против убийства русских украинской армией
Писатель Дмитрий Быков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в ходе розыгрыша, организованного пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), заявил, что не имеет претензий ВСУ из-за убийств русских. Запись беседы 11 декабря опубликовали в Telegram-канале...
11 декабря 2023
Премьер Норвегии заявил пранкерам о необходимости переговоров по Украине
В украинском конфликте нужно искать дипломатические пути, которые могут положить конец боевым действиям. Об этом 6 декабря заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом ( Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым ). «Следует искать дипломатические...
6 декабря 2023
Вице-канцлер Германии в беседе с пранкерами посетовал на проблемы ВСУ
Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом ( Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым ) посетовал на сложную для ВСУ ситуацию на фронте на Украине. Запись разговора, в ходе которого собеседники Хабека представились «африканским политиком»...
5 декабря 2023
Вице-канцлер ФРГ Хабек попался на розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек попался на уловку российских пранкеров Вована и Лексуса вопреки предостережениям служб контрразведки ФРГ. Об этом пранкеры сообщили 5 декабря в своём Telegram-канале. Вован и Лексус позвонили министру под видом «африканских высокопоставленных...
новость часа
5 декабря 2023
Фадеев попросил МВД и ФСБ проверить дядю Наргиз на экстремизм
Продюсер Максим Фадеев отреагировал на заявления певицы Наргиз Закировой относительно России и Украины, которые она высказала в разговоре с пранкерами Вованом ( Владимир Кузнецов ) и Лексусом ( Алексей Столяров ). В посте в Telegram-канале он признался, что был шокирован, посмотрев видео. Продюсер...
29 ноября 2023
Певица Наргиз призналась пранкерам в финансировании ВСУ
Певица Наргиз Закирова в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) призналась, что финансировала ВСУ. Об этом они пранкеры в Telegram-канале. Считая, что разговаривает с бывшим украинским министром культуры Александром Ткаченко, певица назвала себя патриоткой...
новость часа
29 ноября 2023
Пранкеры уговорили певца Шарлота сбежать на Украину в чемодане посла
Певец Эдуард Шарлот согласился сбежать на Украину в «чемодане посла». Об этом он заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), видеозапись которого опубликована 23 ноября в Telegram-канале пранкеров. Сначала с Шарлотом беседовал некий Глеб...
23 ноября 2023
Вован и Лексус позвонили певцу Шарлоту от имени Зеленского
Российские пранкеры Вован и Лексус ( Владимир Кузнецов и Алексей Столяров ) позвонили певцу Эдуарду Шарлоту, представившись главой киевского режима Владимиром Зеленским. Видео опубликовано в Telegram-канале пранкеров. Шарлот стал «жертвой» пранкеров, так как ранее он не раз высказывался в поддержку...
23 ноября 2023
Певец Шарлот спел гимн Украины в разговоре с «Зеленским»
Пранкеры Вован и Лексус ( Владимир Кузнецов и Алексей Столяров ) позвонили певцу Эдуарду Шарлоту от имени главы киевского режима Владимира Зеленского. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров. «Показываем, как Шарлот исполняет гимн Украины, скачет и скандирует русофобскую речовку о...
22 ноября 2023
Глава МИД Латвии заявил, что «поседел» от предложения разморозить активы РФ
Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что «поседел», услышав от генсека ООН Антониу Гутерриша предложение разморозить некоторые российские активы для возобновления зерновой сделки. Об этом он сообщил в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем...
14 ноября 2023