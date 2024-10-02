Москва, 2 октября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и госсекретарь США Майк Помпео в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил о необходимости экономически вернуть Россию к Западу. Запись разговора была опубликована в Telegram-канале пранкеров в среду, 2 октября.

EPA/MARTIN DIVISEK/ТАСС Майк Помпео

«Есть надежда, что русские придут к выводу, что они тоже хотят быть частью западной торговой системы. Это значит, что нужно вернуть их к европейской, а не азиатской модели. Нужно убеждать, что с нами русские в лучшем положении, чем с Китаем», — поделился Помпео с пранкерами.

Экс-директор ЦРУ также признал, что большая часть американцев не верит в победу киевского режима, а многие республиканцы выступают против помощи Украине. При этом он добавил, что все на Украине должны работать, чтобы президент США Джо Байден и Госдеп разрешили Киеву наносить удары большой дальности. По его мнению, украинское руководство сломано и коррумпировано.

Кроме того, в разговоре с пранкерами бывший госсекретарь США поддержал гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата. Он добавил, что гордится созданной на основе двух неканонических структур Православной церковью Украины.

Пранкерам удалось побеседовать с Помпео дважды: от лица африканского чиновника и от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщало ИА Регнум, в июне президент России Владимир Путин заявил, что отношения России с Западом, в том числе с ЕС, деградировали, но это произошло не по вине Москвы. Глава государства также назвал домыслами и бредом заявления, будто Россия собирается напасть на Европу.

Российский лидер в мае также отмечал, что Россия не отказывается от диалога с Западом. Москва остаётся открытой для добрых отношений с любыми странами, подчеркнул он.

МИД России подчеркивал, что российские власти изучают вариант снижения уровня дипломатических отношений с Западом из-за вводимых ими антироссийских санкций. В ведомстве заявляли, что действия западных стран против России приближают Запад к точке невозврата.