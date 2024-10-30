Вашингтон, 30 октября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. США считают, что власти Грузии проявили симпатии к России, сделав таким образом неправильный поворот. Об этом заявил американский сенатор Бен Кардин в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым), опубликованной 30 октября в их Telegram-канале.

ИТАР-ТАСС/Зураб Джавахадзе

«Это проблема для нас. Грузия сделала неправильный поворот. Мы очень обеспокоены тем, что страна <…> теперь внезапно начинает симпатизировать России», — заявил политик.

По его мнению, если Грузию не заставить принять «правильное» решение, то она отвернётся от США. Он назвал это тревожной тенденцией.

Как передавало ИА Регнум, США и Евросоюз начали критиковать власти Грузии за принятия закона о прозрачном финансировании иностранных агентов. На Западе его называют «российским», хотя он является смягчённой версией американского закона. В мае Вашингтон ввёл санкции против грузинских политиков, причастных к этой инициативе.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в июне заявил, что ЕС «закроет дверь» для Грузии, если она продолжит курс, неприемлемый для Запада. Он также пригрозил, что грузинский народ будет расплачиваться за последствия от разворота Тбилиси.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября отметил, что Москва обеспокоена ультиматумами, которые США и ЕС выдвигают Грузии. Он также подчеркнул, что Россия не вмешивается в её внутренние дела.