Вашингтон, 25 сентября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. У Антидопингового агентства США (USADA) нет доказательств виновности врачей российской фигуристки Камилы Валиевой, якобы намеренно дававших ей допинг, но есть «подозрения», что такие доказательства существуют, заявил 25 сентября в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) глава USADA Трэвис Тайгарт.

Григорий Сысоев/РИА Новости Камила Валиева

Запись беседы размещена в Telegram-канале пранкеров. Тайгарт полагал, что разговаривает с одним из африканских политиков.

«Мы будем крайне благодарны вам за эту информацию и убедимся, что она попадет в соответствующие органы, в ФБР здесь, в США. Должны быть конкретные доказательства этого, а не просто какие-то умозаключения. На данный момент я, мы этого не видели, но подозреваю, что они существуют», — заявил Тайгарт.

Глава USADA также предложил использовать так называемый «закон Родченкова», чтобы преследовать врачей и тренеров фигуристки, с которой, по его словам, якобы «обращались как с подопытным кроликом».

Кроме того, в беседе с пранкерами Тайгарт предложил шантажировать спортсменов недопуском к Олимпиаде в случае участия в российских Играх дружбы, а также попросил сообщать о работе российских врачей и тренеров в странах Африки.

Как передавало ИА Регнум, 29 января Спортивный арбитражный суд принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года аннулированы с лишением наград, выигранных после этой даты, в том числе олимпийского золота.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото Игр в командном турнире. Одна из лабораторий нашла в крови у спортсменки триметазидин. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями.

МИД РФ назвал решение CAS вопиющим примером политизации спорта и нечистоплотной конкуренции. В сентябре американские СМИ сообщили, что Всемирное антидопинговое агентство скрыло информацию эксперта, которая могла бы помочь оправдать Валиеву.