Варшава, 12 сентября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Глава МИД Польша Радослав Сикорский рассмеялся, говоря о подрывах «Северных потоков» в беседе с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Пранк с участием польского министра опубликован в Telegram-канале.

Radek Pietruszka/EPA/ТАСС Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский

«В Польше мы так к этому относимся: кто бы это ни сделал, он проделал хорошую работу. И теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили это», — сказал Сикорский пранкерам, которые представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Кроме этого, по его мнению, победа кандидата в президенты США Дональда Трампа грозит «неприятными последствиями» для России, так как он начнёт угрожать РФ эскалацией для завершения конфликта на Украине.

Вместе с этим Сикорский отметил, что позиция Варшавы по Украине может поменяться в случае перемен на линии фронта. Однако желания помогать Украине у Польши нет, добавил министр.

Как передавало ИА Регнум, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии сделают всё, чтобы ничего в деле подрыва «Северных потоков» не было утаено, а ответственные были наказаны. При этом он уклонился от ответа на вопрос о том, доверяет ли он по-прежнему главе киевского режима Владимиру Зеленскому после того, как стало известно, что Украина была причастна к подрыву трубопроводов.

Взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

The New York Times (NYT) сообщала, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. Версию о причастности частной проукраинской группировки президент России Владимир Путин назвал «полной чушью». По его словам, очевидно, что теракт был совершён «на государственном уровне». Российский лидер также заявлял, что Запад не расследует это преступление. Он также отметил, что подрыв осуществили американские спецслужбы.