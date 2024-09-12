Варшава, 12 сентября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский похвалил организаторов диверсии на «Северных потоках» и засмеялся, когда говорил об этом с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). Запись беседы опубликована в Telegram-канале пранкеров.

EPA/Pawel Supernak/TASS Радослав Сикорский

«В Польше мы так к этому относимся: кто бы это ни сделал, он проделал хорошую работу», — сказал Сикорский.

По его словам, теперь известно, что США заранее знали о диверсии и не предотвратили её.

Сикорский считал, что говорит с бывшим президентом Украины Петром Порошенко. По словам пранкеров, в ходе беседы польский премьер проявил большую откровенность.

В частности, Сикорский признался, что у Варшавы сейчас нет желания защищать Украину, но ситуация может измениться при обрушении фронта. Министр подтвердил, что украинские военные проходят обучение на территории Польши, и добавил, что Варшава намерена подготовить «пару бригад в этом или следующем году».

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул в ходе брифинга, что диверсия на газопроводах «Северный поток» должна быть тщательно расследована, нельзя позволить причастным странам замять эту ситуацию.