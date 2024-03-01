Материалы с тегом «Материнский капитал»
В Госдуму внесли законопроект о бессрочной программе материнского капитала
В Госдуму внесли законопроект, согласно которому программа материнского капитала может стать бессрочной. Документ был опубликован 1 марта в электронной базе нижней палаты парламента. Сейчас по закону получение материнского капитала ограничивается датами рождения или усыновления с 1 января 2007 по...
1 марта 2024
Путин заявил о продлении программы выплат материнского капитала
Программу выплаты материнского капитала в России продлят как минимум до 2030 года. Об этом 29 февраля заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. «Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года, предлагаю также продлить её как минимум...
29 февраля 2024
Путин: с 1 февраля проиндексировали более 40 соцвыплат для 20 млн россиян
Президент России Владимир Путин сообщил, что индексация ряда социальных выплат в стране с 1 февраля коснулась почти 20 млн граждан. Об этом глава государства заявил 7 февраля на совещании с членами правительства. «С 1 февраля на 7,4% проиндексировано более 40 различных выплат для почти 20 млн...
7 февраля 2024
С 1 февраля размер маткапитала вырастет до 833 тыс. рублей
С 1 февраля правительство России по поручению президента Владимира Путина проиндексирует материнский капитал, выплаты на первого ребёнка составят 630,4 тыс. рублей, на второго — 833 тыс. рублей. Об этом 16 января сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Родителям, уже получившим выплату при рождении...
16 января 2024
Путин выступил против использования маткапитала для покупки автомобиля
Президент России Владимир Путин выступил против возможности использовать материнский капитал для покупки автомобиля. Об этом он заявил 10 января на встрече с жителями Чукотки в Анадыре. «Давайте не будем трогать семейный капитал на эти цели, просто попросим правительство и Министерство...
10 января 2024
В России с 1 января вырастет размер МРОТ и пенсий
Страховые пенсии неработающих пенсионеров и прожиточный минимум увеличатся в России с 1 января на 7,5%, а минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — на 18,5%. МРОТ после увеличения составит 19 242 рубля вместо 16 242 рублей. По данными Минтруда, заработные платы в результате вырастут у 4,8 млн...
1 января 2024
Россиянам разрешили тратить маткапитал на ремонт таунхаусов
Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании маткапитала на ремонт таунхаусов и других объектов капитального строительства с отдельным выходом на земельный участок. Соответствующий документ 25 декабря разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно...
25 декабря 2023
Путин подписал закон о выплате маткапитала только гражданам России
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий выплаты материнского капитала. Соответствующий документ 25 декабря опубликовали на официальном портале правовых актов. Согласно закону, с 1 января 2024 года материнский капитал будут выплачивать только тем, кто имел российское гражданство...
25 декабря 2023
Совфед одобрил закон о маткапитале на детей с гражданством РФ при рождении
Совет Федерации на заседании 22 декабря одобрил закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», который предоставляет право на получение материнского капитала только в отношении детей, имеющих российское гражданство по рождению. В частности, закон дополняется нормой о...
22 декабря 2023
Мигрантов обеспокоила возможная потеря материнского капитала в России
Мигранты активно обсуждают в Сети новость о том, что материнский капитал перестанет быть доступным для некоторых из них в России. Выходцы из Средней Азии и Закавказья признаются, что ехали в Россию за социальными бонусами. Ранее Госдума приняла в третьем чтении закон о выплате материнского капитала...
22 декабря 2023
Госдума приняла новый закон о материнском капитале
Госдума приняла в третьем чтении закон о выплате материнского капитала только гражданам России на момент рождения ребёнка. Соответствующий законопроект депутаты приняли на пленарном заседании 13 декабря. Согласно документу, маткапитал смогут получить только россияне на момент рождения ребёнка и...
13 декабря 2023
Медведев допустил появление регионального маткапитала в ДНР
Региональный материнский капитал скоро может появиться в Донецкой Народной Республике, сообщил во время приёма граждан 1 декабря заместитель председателя Совета безопасности России и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. «Сейчас планируется введение материнского капитала, особенно имея в...
1 декабря 2023
Голикова назвала количество выданных сертификатов на маткапитал в России
За первые девять месяцев этого года сертификат на материнский капитал получили свыше 373 тысяч семей. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания о продвижении нацпроекта «Демография». Информацию опубликовали в Telegram-канале правительства. На совещании она сообщила, что в...
14 ноября 2023
Материнский капитал на первого ребёнка в 2024 году превысит 630 тыс. рублей
Размер материнского капитала на первого ребёнка в 2024 году составит почти 631 тыс. рублей, на второго — 834 тыс. рублей, заявил 10 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков. «Сумма сертификата на материнский капитал будет увеличена на уровень фактической инфляции по итогам 2023 года...
10 октября 2023
В России проиндексируют все социальные обязательства
В России проиндексируют все социальные обязательства. Средства на эти цели заложены в федеральном бюджете. Об этом 3 октября в ходе выступления на парламентских слушаниях в Совете Федерации по параметрам проекта бюджета на 2024–2026 годы сообщил министр финансов Антон Силуанов. Документ...
3 октября 2023
Материнский капитал включили в федеральный бюджет на 2024–2026 годы
Материнский капитал в российском бюджете полностью финансово обеспечен, за трёхлетку им воспользуются более четырёх миллионов семей, сообщил министр финансов Антон Силуанов. «На выплату единого пособия предусмотрено 4,4 трлн рублей на 2024–2026 годы, что позволит обеспечить пособием более 10 млн...
22 сентября 2023
Профессор оценила идею увеличения маткапитала до 1 млн рублей
Повышение в России величины материнского капитала, с одной стороны, защитит его ценность от инфляции, а с другой стороны, будет стимулировать потребительский спрос. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 августа заявила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова...
28 августа 2023