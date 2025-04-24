Москва, 24 апреля, 2025, 11:20 — ИА Регнум. В преддверии майских праздников ряд категорий семей досрочно получит выплаты на детей за май. Об этом сообщил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Парламентарий уточнил, что речь идет о пособиях на детей до 17 лет, выплатах по беременности, пособиях по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, ежемесячных выплатах на первого ребенка до трех лет, а также пособиях на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву.

«Мы понимаем, что для многих семей эти выплаты являются важной частью бюджета, поэтому важно, чтобы они были получены не просто вовремя, а до майских праздников», — процитировал ТАСС Чаплина.

По его словам, семьи получат соцвыплаты до 30 апреля через банк, а через почту доставка будет до 25 мая по графику работы почтовых отделений в каждом регионе. При этом семьи, которые получают ежемесячные выплаты из маткапитала на детей до трех лет, получат их по обычному графику — 5 мая.

Как передавало ИА Регнум, в связи с предстоящими майскими праздниками также изменился график выплат пенсий. До 30 апреля досрочно получат выплату за май пенсионеры, которым обычно пенсия приходит через банк с 1-го по 5-е число. В Соцфонде РФ уточнили, что досрочная выплата затронет все виды пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Уже с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.

С 1 марта в России повысили пенсии и социальные пособия для определенных категорий получателей выплат. В частности, пособие по беременности и родам для женщин, которых уволили из-за закрытия предприятия, было повышено до размера регионального прожиточного минимума. Кроме того, проиндексированные выплаты получили военные пенсионеры и приравненные к ним лица.

Помимо этого, правительство РФ проиндексировало социальные пенсии для ряда категорий граждан на 14,75% с 1 апреля.

С 1 февраля в России увеличили размер маткапитала, а также социальные выплаты и страховые пенсии. 18 февраля депутаты Госдумы приняли закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года.