Москва, 1 февраля, 2025, 14:28 — ИА Регнум. В России с 1 февраля вступили в силу несколько законов, в частности, увеличился размер маткапитала, а также социальные выплаты и страховые пенсии, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Материнский капитал увеличен на 9,5%, теперь его максимальная сумма составит 912 тыс. рублей, напомнил Володин в своём Telegram-канале.

«По решению нашего президента индексация социальных выплат и страховых пенсий также будет доведена до 9,5%. Эта норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января», — отметил спикер Госдумы.

Кроме того, с 1 февраля вступает в силу закон, предусматривающий режим высылки иностранных граждан, незаконно находящихся в РФ. Вводится административная ответственность за нарушение правил въезда в страну или выезда из неё, а также за оказание иностранному гражданину, включённому в реестр контролируемых лиц, услуг, предоставление которых запрещается, напомнил также Володин.

Как передавало ИА Регнум, 25 января президент Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об увеличении материнского капитала в зависимости от очерёдности рождения детей.

14 января Госдума в первом чтении приняла законопроект о продлении программы маткапитала до 31 декабря 2030 года. По предварительным оценкам, на его реализацию потребуется выделить из бюджета в 2027–2030 гг. в общей сложности 2,776 трлн рублей.

Индексация с 1 февраля коснётся ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей, единовременных пособий при рождении или усыновлении ребёнка, выплат по беременности и родам, а также пособия по безработице.