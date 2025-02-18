Москва, 18 февраля, 2025, 14:33 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания 18 февраля приняли закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Информацию об этом опубликовали на сайте законодательного органа.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Документ предполагает внесение изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». В пояснительной записке к нему говорится, что с 2027 по 2030 год право на маткапитал получат около 5 млн семей. Из федерального бюджета на выплаты в этот период выделят 2,776 трлн рублей.

«Направить указанный Федеральный закон в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», — говорится в постановлении, принятом Госдумой.

Как передавало ИА Регнум, размер материнского капитала в России увеличили с 1 февраля на 9,5%. Его максимальная сумма составляет 912 тыс. рублей. Повышение провели в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

В декабре 2024 года Путин призвал стимулировать семьи к рождению трёх и более детей. В январе 2025 года он заявил о необходимости создавать максимально комфортные условия для многодетных семей.