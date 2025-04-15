Москва, 15 апреля, 2025, 14:30 — ИА Регнум. Социальный фонд предоставил материнский капитал на основании данных о рождении детей и уже выдал таким способом сертификаты более 3,7 млн семей. В этом случае маткапитал назначается проактивно — автоматически сразу после рождения ребенка, без необходимости обращений от родителей и подачи документов.

ИА REGNUM Материнский капитал

«Выдача маткапитала стала первой в России социальной услугой, которая предоставляется гражданину проактивно, без его участия. Благодаря этому родители получают сертификат в кратчайшие сроки и могут сразу направить средства на улучшение жилья, образование детей или другие важные нужды», — отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Чирков добавил, что на сегодняшний день 93% услуг Социального фонда оказываются в электронном виде или в проактивном режиме, без необходимости подачи заявления.

Социальный фонд получает сведения о рождении ребенка из реестра ЗАГС. В течение пяти дней сертификат автоматически поступает в личный кабинет мамы на портале госуслуг. Здесь же можно сразу распорядиться имеющейся суммой на выбранные цели. Например, использовать на оплату детского садика, получение ежемесячной выплаты или погашение ипотеки.

Кроме того, Социальный фонд запустил беззаявительный формат выдачи сертификатов в новых субъектах России. Так, в конце февраля отделения фонда в Донбассе и Новороссии начали автоматически выдавать семьям капитал после рождения детей. Сейчас более 1,6 тыс. родителей в четырех новых регионах уже получили сертификаты без обращения в Социальный фонд.

Программа материнского капитала является одной из наиболее востребованных мер социальной поддержки семей с детьми в России и входит в национальный проект «Семья». За все время существования меры 14,6 млн семей получили средства для использования на предусмотренные программой направления. Сегодня это покупка или строительство жилья, оплата обучения детей, прямые выплаты семьям с невысокими доходами, накопительная пенсия мамы или папы, а также социальная адаптация и реабилитация детей с инвалидностью.