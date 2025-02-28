Москва, 28 февраля, 2025, 20:37 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин 28 февраля подписал закон о продлении программы материнского капитала до конца 2030 года. Документ размещён на портале опубликования правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Госдума приняла данный закон на заседании 18 февраля.

Документ предполагает внесение изменений в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Предполагается, что с 2027 по 2030 год право на маткапитал получат около 5 млн семей. Из федерального бюджета на выплаты в этот период выделят 2,776 трлн рублей.

С 1 февраля размер материнского капитала в России увеличили на 9,5%. Его максимальная сумма составляет 912 тыс. рублей. Повышение провели в соответствии с поручением Путина.

В декабре 2024 года президент призвал стимулировать семьи к рождению трёх и более детей. В январе 2025 года он заявил о необходимости создавать максимально комфортные условия для многодетных семей.

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