Материалы с тегом «Ксения Собчак»
Защита экс-сотрудника Собчак обжаловала приговор по делу о вымогательстве
Защита коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, осуждённого за вымогательство 11 млн рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, обжаловала приговор, сообщили 14 февраля ТАСС в пресс-службе Хамовнического суда Москвы. «В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Липатова...
14 февраля 2024
НТВ затребовал доказательств в суде наличия у Собчак чести и достоинства
Журналист и телеведущая Ксения Собчак при обращении в суд с иском к НТВ о защите чести и достоинства должна приложить результаты экспертизы о наличии у неё чести и достоинства, говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале телекомпании. «Мы в свою очередь настаиваем на том, чтобы в случае...
13 февраля 2024
Мать осуждённого за вымогательство у Чемезова рассказала о Ксении Собчак
Журналистка Ксения Собчак не предлагала никакой помощи семье фигуранта дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова Тамерлана Бигаева, заявила 12 февраля «Известиям» мать журналиста Залина Адеева. По словам собеседника издания, её сын работал у телеведущей по договору. После задержания...
12 февраля 2024