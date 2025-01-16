Москва, 16 января, 2025, 07:26 — ИА Регнум. Кунцевский суд Москвы зарегистрировал иск о защите чести и достоинства к журналистке Ксении Собчак от вдовы умершего на операционном столе во время хирургических действий по уменьшению желудка мужчины. Собчак выпустила на своём канале видеоролик по этому делу. Подробности сообщило «РИА Новости».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ксения Собчак

В феврале 2024 года в клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique была проведена операция 36-летнему супругу истицы. После выписки мужчина почувствовал себя плохо и вернулся в клинику. Ему сделали повторную операцию.

Однако его состояние ухудшилось, и он впал в кому, после чего скончался. Было возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг.

Операцию проводил Илья Елагин, ассистировал Тамерлан Кадзаев. Им были предъявлены обвинения в предоставлении небезопасных услуг, они находятся под домашним арестом.

По версии следствия, хирурги «безразлично отнеслись к пациенту» и «хотели уменьшить объём работы», что привело к смерти пациента. Были внесены изменения в медицинскую карту, чтобы скрыть следы некачественной медицинской помощи.

Елагин отрицает вину, утверждая, что пациент мог не следовать рекомендациям врачей. Супруга умершего заявила, что распространённые в СМИ результаты судебно-медицинской экспертизы поддельные. Она пообещала подать иски ко всем СМИ, участвовавшим в распространении скриншотов.

Также на канале Ксении Собчак в YouTube был опубликован видеоролик, в котором эксперты-медики обсуждали операцию умершего и действия хирурга, включая бариатрическую операцию по уменьшению желудка. В суде отказались уточнить исковые требования, беседа по иску назначена на 10 февраля. Хирургу грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, в мае правоохранители задержали двух врачей клиники пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова в рамках расследования дела, возбуждённого по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть»).

17 сентября девять человек задержали в Красноярске и Красноярском крае по подозрению в смерти пациентов после оказания незаконных медицинских услуг. По информации МВД, злоумышленники с прошлого года за деньги предлагали услуги страдающим от наркотической и алкогольной зависимости лицам.