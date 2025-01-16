Вдова умершего пациента клиники Хайдарова в Москве подала иск к Собчак
Вдова умершего пациента клиники Хайдарова в Москве подала иск к Собчак и СМИ
Москва, 16 января, 2025, 07:26 — ИА Регнум. Кунцевский суд Москвы зарегистрировал иск о защите чести и достоинства к журналистке Ксении Собчак от вдовы умершего на операционном столе во время хирургических действий по уменьшению желудка мужчины. Собчак выпустила на своём канале видеоролик по этому делу. Подробности сообщило «РИА Новости».
В феврале 2024 года в клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique была проведена операция 36-летнему супругу истицы. После выписки мужчина почувствовал себя плохо и вернулся в клинику. Ему сделали повторную операцию.
Однако его состояние ухудшилось, и он впал в кому, после чего скончался. Было возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг.
Операцию проводил Илья Елагин, ассистировал Тамерлан Кадзаев. Им были предъявлены обвинения в предоставлении небезопасных услуг, они находятся под домашним арестом.
По версии следствия, хирурги «безразлично отнеслись к пациенту» и «хотели уменьшить объём работы», что привело к смерти пациента. Были внесены изменения в медицинскую карту, чтобы скрыть следы некачественной медицинской помощи.
Елагин отрицает вину, утверждая, что пациент мог не следовать рекомендациям врачей. Супруга умершего заявила, что распространённые в СМИ результаты судебно-медицинской экспертизы поддельные. Она пообещала подать иски ко всем СМИ, участвовавшим в распространении скриншотов.
Также на канале Ксении Собчак в YouTube был опубликован видеоролик, в котором эксперты-медики обсуждали операцию умершего и действия хирурга, включая бариатрическую операцию по уменьшению желудка. В суде отказались уточнить исковые требования, беседа по иску назначена на 10 февраля. Хирургу грозит до шести лет лишения свободы.
Как сообщало ИА Регнум, в мае правоохранители задержали двух врачей клиники пластической хирургии ООО «Ай Кью Пластик» Тимура Хайдарова в рамках расследования дела, возбуждённого по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть»).
17 сентября девять человек задержали в Красноярске и Красноярском крае по подозрению в смерти пациентов после оказания незаконных медицинских услуг. По информации МВД, злоумышленники с прошлого года за деньги предлагали услуги страдающим от наркотической и алкогольной зависимости лицам.