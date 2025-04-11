Москва, 11 апреля, 2025, 08:43 — ИА Регнум. Телеведущую Ксению Собчак оштрафовали за неоплату в установленной срок ранее наложенного административного штрафа. Такое решение вынес суд в Москве.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Телеведущая Ксения Собчак

«Вынесено постановление о назначении административного наказания», — процитировало «РИА Новости» представителя судебной инстанции.

Какую сумму должна выплатить телеведущая, а также за что она ранее получила штраф, не уточнятся.

КоАП РФ предусматривает за неуплату административного штрафа в срок наказание в виде штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее 1 тыс. рублей. Также на нарушителя могут наложить административный арест или приговорить его к обязательным работам.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал компанию «Манила», совладельцем которой является Собчак, сменить вывеску и выплатить 1 млн рублей за нарушение прав на товарный знак.

Истцом выступила предпринимательница Вера Абель, которая, согласно материалам дела, является правообладателем комбинированного товарного знака Veter (сеть кофеен и онлайн-журнал). Её иск к ООО «Манила» связан с использованием в названии и оформлении ресторана этой компании в Петербурге сходного до степени смешения товарного знака ― VETER. Абель требовала, чтобы компания выплатила ей 5 млн рублей, однако суд снизил сумму до 1 млн.

В ноябре 2022 года в отношении двух юрлиц, долями которых владеет Собчак, были введены налоговые меры воздействия в виде приостановки операций по счетам налогоплательщика. В документах ФНС России в качестве причин фигурировало неисполнение требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов.