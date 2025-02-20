Санкт-Петербург, 20 февраля, 2025, 07:09 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин обнял журналистку Ксению Собчак, покидая концерт по случаю 25-летия со дня смерти ее отца и первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

После завершения своей встречи российский лидер подошел к вдове первого мэра Северной столицы Людмиле Нарусовой и обнял ее. Затем президент обнял Ксению.

Концерт прошёл 19 февраля в Санкт-Петербургской академической филармонии имени Дмитрия Шостаковича.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля российский лидер возложил цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове по случаю 25-й годовщины его смерти. Также цветы возложила Людмила Нарусова. Позже на концерте памяти Собчака президент подчеркнул, что Санкт-Петербург продолжает хранить память о первом мэре. По словам российского лидера, Собчак закладывал сами основы современной России. И на посту мэра он мыслил так же масштабно, глубоко и содержательно, подчеркнул Путин.

Собчак с 1990 года работал в Ленсовете, а в июне 1991 года его избрали мэром тогда еще Ленинграда. При нем городу вернули название Санкт-Петербург. На посту главы города Собчак находился до 1996 года.

Собчак умер 19 февраля 2000 года в Светлогорске Калининградской области от острой сердечной недостаточности. В июне 2006 года на Васильевском острове в его честь открыли памятник. Путин принимал участие в церемонии.