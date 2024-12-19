Москва, 19 декабря, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Журналистка Ксения Собчак пришла на совмещенную прямую линию и пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина и подготовила вопросы к главе государства. Об этом она заявила журналистам.

Наталья Селиверстова/РИА Новости Ксения Собчак

«Думаю, что разрешат задать один вопрос, но я всегда исхожу из хода дискуссии, живого общения», — ответила она на вопрос корреспондента ТАСС.

При этом Собчак уточнила, что вопросов она приготовила несколько и задаст их в зависимости от хода дискуссии с президентом. Также журналистка отметила, что у неё самые радостные ожидания от данного мероприятия.

Прямая линия с Путиным начнётся в 12:00 мск 19 декабря. Глава государства ответит на вопросы граждан в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря Путин подчеркнул, что возможности обработки данных к прямой линии с использованием искусственного интеллекта помогут ответить на запросы людей. Он отметил, что ИИ уже выделил пять тем, на которых государству необходимо сконцентрировать внимание.

В их числе здравоохранение, состояние дорог, домов, работа управляющих компаний, социальные выплаты и расчёт пенсий. В этом году ИИ также используют для расшифровки голосовых сообщений, теперь на это уходят секунды.