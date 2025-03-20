Санкт-Петербург, 21 марта, 2025, 02:47 — ИА Регнум. Компанию «Манила», совладельцем которой является журналистка Ксения Собчак, обязали сменить вывеску и выплатить 1 млн рублей за нарушение прав на товарный знак. Соответствующее решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Petrov Sergeyv/Globa Look Press Журналистка Ксения Собчак

По данным «РИА Новости», которые ссылается на материалы дела, ресторан компании «Манила» имеет сходный до степени смешения товарного знака, правообладателем которого является предпринимательница Вера Абель. Женщина имеет права на комбинированный товарного знака Veter (сеть кофеен и онлайн-журнал). Абель требовала суд заставить компанию выплатить ей 5 млн рублей, однако сумма была снижена до 1 млн.

«Обязать общество с ограниченной ответственностью «Манила»… прекратить использование товарного знака VETER… в ресторане… в том числе удалить обозначение с вывесок, внутреннего оформления ресторана… Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Манила»… в пользу индивидуального предпринимателя Абель Веры Алексеевны… за нарушение исключительного права на товарные знаки… компенсацию в размере 1 000 000,00 рублей», — отмечается в решении арбитражного суда.

По данным СМИ, учредителями ООО «Манила», которому принадлежит ресторан VETER, выступают Собчак и Антон Пинский.

Как передавало ИА Регнум, в январе Кунцевский суд Москвы зарегистрировал иск о защите чести и достоинства к Собчак от вдовы умершего на операционном столе во время хирургических действий по уменьшению желудка мужчины. В феврале 2024 года в клинике пластической хирургии Тимура Хайдарова IQ Plastique была проведена операция 36-летнему супругу истицы. После выписки мужчина почувствовал себя плохо и вернулся в клинику. Ему сделали повторную операцию. Однако его состояние ухудшилось, и он впал в кому, после чего скончался. Было возбуждено уголовное дело о предоставлении небезопасных услуг. По версии следствия, хирурги «безразлично отнеслись к пациенту» и «хотели уменьшить объём работы», что привело к смерти пациента. Были внесены изменения в медицинскую карту, чтобы скрыть следы некачественной медицинской помощи. Супруга умершего заявила, что распространённые в СМИ результаты судебно-медицинской экспертизы поддельные. Она пообещала подать иски ко всем СМИ, участвовавшим в распространении скриншотов.