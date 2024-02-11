Материалы с тегом «Игорь Додон»
Додон заявил, что власти Молдавии поддерживают США в ущерб интересам страны
Действующие власти Молдавии решили поддержать США в противостоянии России, заявил экс-президент страны и председатель Социалистической партии Игорь Додон 11 февраля. «Нынешние правители Молдавии были выращены в «теплицах» Госдепа. Закончится их мандат, и все они куда-то убегут: в МВФ, Всемирный...
11 февраля 2024
Суд Молдавии снял запрет на выезд экс-президента Игоря Додона из страны
Высшая судебная палата Молдавии отклонила ходатайство прокуратуры страны о продлении запрета на выезд экс-президента Молдавии Игоря Додона. Об этом политик рассказал в своём Telegram-канале. Додону запретили выезжать из Молдавии в конце 2022 года. В 2023 году он был помещён под домашний арест...
новость часа
14 сентября 2023
Додон заявил, что Молдавия не выживет без хороших отношений с Россией
Молдавия не выживет без хороших партнёрских отношений с Россией. Об этом 2 сентября бывший президент республики Игорь Додон написал в своём Telegram-канале. Он напомнил, что всегда выступал за стратегическое партнёрство с Россией, никогда от этого не отказывался. «Без хороших партнёрских отношений...
2 сентября 2023
Додон назвал стратегической ошибкой возможный выход Молдавии из СНГ
Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что выход республики из СНГ является долгосрочным процессом, а сам факт этого станет стратегической ошибкой. «Руководством Молдавии движут нездоровые политические амбиции, которые не соответствуют интересам республики. К счастью, выход из СНГ — очень...
3 июля 2023
Додон призвал отправить молдавские власти в отставку после ЧП в Кишинёве
Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал отправить в отставку власти страны после произошедшего в аэропорту Кишинёва инцидента со стрельбой, в результате которого погибли два человек. «Это ещё одно доказательство тотальной некомпетентности руководства страны. Очевидно, что главы структур...
1 июля 2023
Додон рассказал, какая судьба ждёт правящую партию Молдавии
Для запрета правящей Партии действия и солидарности (ПДС) президента Молдавии Майи Санду гораздо больше причин, чем для признания оппозиционной партии «Шор» антиконституционной. Об этом 19 июня заявил бывший президент республики Игорь Додон. «Власть ПДС сегодня официально стала тоталитарной...
19 июня 2023
Додон обвинил Кишинёв в создании опасного прецедента в Гагаузии
Захват молдавским спецназом бюллетеней в Гагаузии после выборов главы этой автономии создает опасный прецедент и является произволом со стороны Кишинёва, заявил журналистам экс-президент Молдавии и лидер Соцпартии страны Игорь Додон. «То, что происходит в Гагаузии, это произвол центральной власти...
18 мая 2023
Додон: конфликт в Гагаузии может привести к дестабилизации в Молдавии
На фоне скандала с попытками Кишинёва оказать влияние на выборы главы Гагаузии конфликт в автономии может привести к дестабилизации ситуации во всей Молдавии. Об этом 18 мая заявил бывший президент республики, глава Соцпартии Игорь Додон. «Я очень сильно опасаюсь, чтобы то, что происходит в...
18 мая 2023
Додон допустил отмену выборов в Гагаузии по инициативе Кишинёва
Выборы главы Гагаузской автономии, входящей в состав Молдавии, могут отменить по инициативе Кишинёва и при поддержке действующего руководства Гагаузии. Такого мнения придерживается бывший президент страны, глава Соцпартии Игорь Додон. 30 марта на юге Молдавии состоялся первый тур выборов главы...
10 мая 2023
Додон назвал число участников «Бессмертного полка» в Кишинёве
Несмотря на угрозы со стороны правительства, в марше Памяти и шествии «Бессмертного полка» в Кишинёве приняли участие рекордное количество горожан — свыше 50 тыс. Об этом 9 мая заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон, который возглавил колонну вместе с другим бывшим главой государства Владимиром...
9 мая 2023
Додон назвал Путина патриотом и государственником
Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал российского лидера Владимира Путина патриотом и государственником, выразил надежду, что сотрудничество Кишинёва с Москвой возобновится. Об этом он заявил 9 мая во время посещения мемориала «Вечность». «Я считаю, что Владимир Владимирович Путин —...
9 мая 2023
В Молдавии начали штрафовать празднующих 9 Мая с георгиевской лентой
Молдавские стражи порядка начали штрафовать граждан, которые 9 мая приняли участие в марше «Бессметный полк» в различных городах республики, за ношение георгиевской ленты. На пересечении улицы Измаильской и бульвара Штефан чел Маре в Кишинёве полицейские обвинили празднующих 9 Мая в «провокациях»...
9 мая 2023
Власти Молдавии обязали бюджетников выйти на митинг за евроинтеграцию
Молдавские власти обязывают глав бюджетных предприятий и организаций республики выводить своих работников на митинг в поддержку европейской интеграции, о котором 21 апреля заявила президент страны Майя Санду. Об этом 7 мая сообщил бывший глава республики Игорь Додон в видеообращении, размещенном в...
7 мая 2023